Von Mittelmeer bis Bodensee: Kurzurlaub zu Ostern geplant? Das könnten die richtigen Ziele sein

Längere Tage, erwachende Natur und angenehme Temperaturen: Ostern bietet ideale Voraussetzungen für einen Kurztrip. Wo Reisende zu Ostern ausspannen können.
Die Osterfeiertage zählen zu den beliebtesten Zeitfenstern für einen Kurzurlaub und das aus gutem Grund. Die Tage werden länger, die Natur erwacht, und vielerorts herrschen bereits angenehm milde Temperaturen. Gleichzeitig liegt die große Sommerreisewelle noch in der Ferne, sodass Reisende vielerorts von entspannter Atmosphäre, moderaten Preisen und einer authentischeren Stimmung profitieren können.