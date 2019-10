So wurde aus dem stärksten Mann der Welt eine Frau

1 Matt Kroc war früher Weltmeister im Gewichtheben. (Symbolbild) Foto: dpa/A2800 Rungroj Yongrit

Matt Kroc war Elitesoldat bei den US-Marines und Weltmeister im Gewichtheben. Ein Bär von einem Mann. Doch dann änderte er sein Leben radikal – und lebt seit 2015 als Frau.

Stuttgart - Früher war Matt Kroc wohl ein Prototyp für das, was man im Volksmund einen harten Hund nennt. Elitesoldat bei den Marines, Mitglied beim Secret Service und Weltmeister im Gewichtheben in der 100-Kilo-Klasse. Er war verheiratet und hat drei Kinder. Doch irgendwie fühlte sich Kroc schon als Jugendlicher nicht ganz wohl in seiner Haut.

Trotzdem dauerte es bis ins Jahr 2015, ehe sich der Muskelprotz zu einem Coming Out durchringen konnte. Seit dem lebt er beide Geschlechter und heißt nun Janae Marie. Sie bezeichnet sich selbst auf Instagram als „gender-fluid“ und hat auf dem sozialen Netzwerk fast 100.000 Follower.

Janae Marie geht dabei ganz offen mit dem Thema Transgender um und wird zu einem Vorbild der LGBTQ-Community. „Der wichtigste Grund für mich, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, ist der, dass ich junge Leute bestärken will, die in ihrem Umfeld kaum Unterstützung erhalten“, schreibt sie auf Instagram.

Übrigens: Dem Gewichtheben bleibt sie weiterhin treu. Sie nimmt nach wie vor an Wettkämpfen teil. Bei den Männern.