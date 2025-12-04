Von Marvel zu DC?: Scarlett Johansson soll Rolle in The Batman-Sequel ergattert haben

Vier Jahre nach ihrem Abschied aus dem Marvel-Universum steht Scarlett Johansson offenbar vor einem spektakulären Seitenwechsel. Die Schauspielerin befindet sich laut Branchenberichten in finalen Verhandlungen für "The Batman: Part II" - das lang erwartete Sequel mit Robert Pattinson.

Von Marvel zu DC - was für Comic-Fans fast wie Hochverrat klingt, könnte für Scarlett Johansson (41) bald Realität werden. Die Schauspielerin befindet sich laut eines Branchenberichts von "The Hollywood Reporter" in finalen Verhandlungen für eine Rolle in "The Batman: Part II". Nach Jahren als Black Widow im Marvel Cinematic Universe würde sie damit ins Lager des ewigen Konkurrenten wechseln.

Welche Rolle Johansson in Matt Reeves' (59) Fortsetzung übernehmen soll, ist noch nicht bekannt. Klar ist jedoch: Sollte der Deal zustande kommen, wäre das ein echter Coup für das Projekt. Die Dreharbeiten sollen im kommenden Jahr beginnen.

Erst der Exorzist, dann Batman

Johanssons Terminkalender ist prall gefüllt. Erst vergangene Woche unterschrieb sie für "The Exorcist", der noch vor dem Batman-Sequel gedreht werden soll. Dass Hollywood sie umwirbt, überrascht kaum: Mit "Jurassic World: Die Wiedergeburt" landete sie im Juli einen weiteren Kassenerfolg. Zudem feierte sie kürzlich ihr Regiedebüt mit dem Drama "Eleanor the Great", in dem die 96-jährige June Squibb die Hauptrolle spielt.

Holpriger Weg zum Sequel

Der Weg zu "The Batman: Part II" gleicht einer Achterbahnfahrt. Warner Bros. kündigte die Fortsetzung bereits im April 2022 auf der CinemaCon an. Anfang 2023 nannten die neuen DC-Studios-Chefs James Gunn und Peter Safran noch Oktober 2025 als Starttermin. Daraus wurde zunächst Oktober 2026, mittlerweile ist Oktober 2027 angepeilt.

Robert Pattinson wird erneut in den Fledermausumhang schlüpfen. Regisseur Reeves schreibt gemeinsam mit Mattson Tomlin am Drehbuch. Der erste Teil spielte im März 2022 weltweit rund 770 Millionen US-Dollar ein und zog die hochgelobte Spin-off-Serie "The Penguin" mit Colin Farrell nach sich. Neben Pattinson standen Zoë Kravitz als Catwoman, Jeffrey Wright als Jim Gordon, Paul Dano als Riddler, Andy Serkis als Butler Alfred und Barry Keoghan als mutmaßlicher Joker vor der Kamera.