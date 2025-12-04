Von Marvel zu DC?: Scarlett Johansson soll Rolle in The Batman-Sequel ergattert haben

Vier Jahre nach ihrem Abschied aus dem Marvel-Universum steht Scarlett Johansson offenbar vor einem spektakulären Seitenwechsel. Die Schauspielerin befindet sich laut Branchenberichten in finalen Verhandlungen für "The Batman: Part II" - das lang erwartete Sequel mit Robert Pattinson.
Von Marvel zu DC - was für Comic-Fans fast wie Hochverrat klingt, könnte für Scarlett Johansson (41) bald Realität werden. Die Schauspielerin befindet sich laut eines Branchenberichts von "The Hollywood Reporter" in finalen Verhandlungen für eine Rolle in "The Batman: Part II". Nach Jahren als Black Widow im Marvel Cinematic Universe würde sie damit ins Lager des ewigen Konkurrenten wechseln.