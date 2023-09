1 Nach der mutmaßlichen Bedrohung ermittelt die Polizei. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/IMAGO/Hettich

Am Montagabend hat eine unbekannte Frau fünf 14 bis 16 Jahre alte Jugendliche während einer S-Bahnfahrt von Marbach nach Stuttgart beleidigt und bedroht. Die Polizei sucht nun Zeugen.











Schon am Montag soll eine noch unbekannte Frau in einer S-Bahn in Stuttgart fünf Jugendliche bedroht haben. Am Mittwoch berichtet die Bundespolizei darüber, die Beamten bitten um Zeugenhinweise.