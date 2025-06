Sommerzeit ist Partyzeit – ob nun bei Live-Konzerten, Stadtfesten oder anderen Open-Air-Veranstaltungen. Bis zu den Sommerferien wird auch in Leonberg und Umgebung noch einiges geboten. Eine kleine Auswahl:

In Leonberg, der größten Stadt in der Umgebung, finden erwartungsgemäß auch die meisten Veranstaltungen statt. Zu den Höhepunkten gehört da sicherlich das Leonpalooza , das in diesem Jahr erstmals im Stadtpark stattfinden wird. Von Mittwoch bis Sonntag, 16. bis 20. Juli, treten hier bekannte Künstler wie Adel Tawil, Gregor Meyle oder Aura Dione auf. Tickets gibt es bei Eventim, alle Infos auf www.leonpalooza.de.

Lesen Sie auch

Open-Air im Stadtpark und am Reiterstadion

Die große Bühne im Stadtpark wird aber bereits eine Woche früher aufgebaut und kommt bereits am Wochenende, 12. und 13. Juli, beim Internationalen Kinder- und Bürgerfest zum Einsatz. Zwei Tage lang gibt es Spiel, Spaß, Musik und internationale Köstlichkeiten im grünen Herzen von Leonberg. Am Samstag ab 20 Uhr findet zudem der „Rock auf der Seebühne“, organisiert vom Jugendhaus Leonberg, statt. Alle Infos dazu gibt es auf www.leonberg.de.

Livemusik im Reiterstadion gibt es gleich an sechs Abenden in diesem Sommer beim Music Ville. Jeweils dienstags von 18 bis 22 Uhr sorgen Cover- und Tributebands für den richtigen Sound von den Rolling Stones bis zu Coldplay. Erster Termin ist am 24. Juni, der letzte am 29. Juli. Eine Party der etwas anderen Art gibt es rund um den Citylauf Leonberg am Samstag, 28. Juni. Wenn die Hauptläufe über 5 und 10 Kilometer um 20.20 Uhr gestartet werden, dann ist in der gesperrten Innenstadt schon längst Party angesagt, vor allem in Eltingen und in der Altstadt Leonberg. Am gleichen Wochenende steigt das Fleckenfest in der Nachbarstadt Rutesheim. Dann verwandelt sich der Marktplatz in ein riesiges Straßenfest. Beginn ist am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. 50 Jahre Kirchplatzfest des Musikvereins heißt es zur gleichen Zeit in Renningen. Dort beginnen die Feierlichkeiten bereits am Freitag, 27. Juni, um 17.30 Uhr mit Livemusik, am Sonntag um 16.30 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr.

Das Mallorca Summer Festival macht am Samstag, 12. Juli, ab 14 Uhr Station auf dem Festplatz in der Glemsaue in Ditzingen – beim Heimspiel ist auch DJ Robin am Start. Außer dem Lokalmatador sind auch die Ballermann-Stars Ikke Hüftgold, Calvin Kleinen, Caro Winter oder Kreisligalegende angekündigt. Einlass ist ab 18 Jahren, Tickets gibt es nur online auf www.mallorca-sommer-festival.de. Im wunderschönen Ambiente der Schöckinger Schlossstraße findet am Wochenende 12./13. Juli das Dorffest statt. Für Livemusik sorgen am Samstagabend R.E.A.C.H. (Country, Oldies), am Sonntagnachmittag die Stadtkapelle sowie abends „Met in the Elevator“ und Klaus Graf.

In Flacht lädt der Ski- und Freizeitclub am Samstag 5. Juli, ab 15 Uhr zum Seefest rund um den Feuersee ein. In Weissach findet am Sonntag, 7. Juli, von 11 bis 17 Uhr das Oldtimertreffen am Marktplatz statt. Etwas kleiner fällt in diesem Jahr das traditionelle Schlapperfest aus, das zum „Schlapperfestle“ wird. Los geht es auf dem Weissacher Marktplatz am Samstag, 12. Juli, 17.30 Uhr.

Der Sommer in Weil der Stadt steht ganz im Zeichen des 950-Jahr-Jubiläums. Gefeiert wird dies etwa beim „Weil der Stadtfest“ an den Wochenenden 28. und 29. Juni in der Altstadt, 12. und 13. Juli in Münklingen und eine Woche später in Merklingen. Am 12. Juli startet zudem der Weiler Strandsommer auf dem Marktplatz, der bis Mitte August dauert. 200 Tonnen Sand werden zum größten Sandkasten der Region aufgeschüttet, dazu gibt es regelmäßige Veranstaltungen.

Feinster Jazz in der Bergstraße

Am Freitag und Samstag, 27. und 28. Juni, steht in Korntal-Münchingen das Bergstraßen-Festival an. Bei dem Jazz-Festival treten freitags ab 19.30 Uhr und samstags ab 15 Uhr zahlreiche bekannte Künstler aus der Region auf, etwa Fola Dada, Eva Leticia, Roland Baisch oder Veit Hübner. Tickets gibt es auf www.jazzkultur.com. Am Wochenende 12. und 13. Juli lockt dann der Korntaler Sommer auf den Saalplatz. An beiden Tagen gibt es ein Bühnen- und Rahmenprogramm, am Sonntag zusätzlich einen Kunsthandwerkermarkt.

Das Entenrennen auf dem Grenzbach hat Tradition beim Mönsheimer Marktplatzfest. Foto: Andreas Gorr

Das Schachbrett vor der Stadthalle Gerlingen verwandelt sich vom 24. Juli bis 1. August in einen Dancefloor. Dann findet der Musiksommer statt. An vier Abend spielen ab 19.30 Uhr verschiedene Bands Pop und Jazz oder es legen DJs auf. Tickets gibt es in der Stadtbücherei oder bei Eventim.

Zwei Tage Marktplatzfest heißt es am 5. und 6. Juli in Mönsheim. Für das Programm sorgen CVJM, Spvgg und Freiwillige Feuerwehr. Neben einer Rallye für Kinder und Livemusik gibt es wieder das beliebte Entenrennen auf dem Grenzbach. Die bereits siebte Auflage des Jazz-Open-Airs an der Zehntscheune findet am Sonntag, 6. Juli, in Friolzheim statt. Die Dixie Classics aus Karlsruhe spielen von 11 bis 14 Uhr. Wimsheim feiert am Wochenende 19. und 20. Juli sein Straßenfest.