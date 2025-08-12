Von Männerwerfen bis Bäumelecken: Kuriose Rekordversuche bei Guinness World Records in Sat.1

Ende August zeigt Sat.1 "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde". Dabei wird unter anderem eine junge Frau im Fernsehen mit Männern werfen, und ein 34-Jähriger versucht, einen Rekord im Bäumelecken aufzustellen.
Michelle Hunziker (48) und Jörg Pilawa (59) gehen in wenigen Wochen mit unterschiedlichsten Kandidatinnen und Kandidaten live auf Rekordjagd. Das Moderatorenduo führt an zwei aufeinanderfolgenden Abenden durch "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde". Wie skurril es dabei teils wird, deutet Sat.1 in einer Pressemitteilung an.