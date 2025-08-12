Von Männerwerfen bis Bäumelecken: Kuriose Rekordversuche bei Guinness World Records in Sat.1

Ende August zeigt Sat.1 "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde". Dabei wird unter anderem eine junge Frau im Fernsehen mit Männern werfen, und ein 34-Jähriger versucht, einen Rekord im Bäumelecken aufzustellen.

Michelle Hunziker (48) und Jörg Pilawa (59) gehen in wenigen Wochen mit unterschiedlichsten Kandidatinnen und Kandidaten live auf Rekordjagd. Das Moderatorenduo führt an zwei aufeinanderfolgenden Abenden durch "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde". Wie skurril es dabei teils wird, deutet Sat.1 in einer Pressemitteilung an.

Der Sender plant mit der Show ein großes Live-Event. Gezeigt wird das Format am 29. August und 30. August zur Primetime. Auch über das Streamingangebot Joyn wird "Die große Show der Weltrekorde" zu sehen sein, in der nach aktuellem Stand 19 Rekordversuche unternommen werden sollen. Zwischen den beiden Shows können die Zuschauerinnen und Zuschauer zudem bei Joyn weiter live dabei sein, denn einer der Rekorde soll laut Sat.1 ganze 24 Stunden dauern. Außerdem darf das Publikum seinen "Rekord der Herzen" wählen, der ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen werden soll.

25-jährige Frau wirft mit Männern

Sina Ruppenthal (25) aus Dortmund versucht sich laut des Senders in der Disziplin "Männer werfen". Sie will zehn Männer hochheben und werfen - und möchte dabei die bereits bestehende Rekordzeit von Liefia Ingalls unterbieten. Die US-Amerikanerin hat dies in 39,50 Sekunden geschafft. "Ich möchte als Role-Model vorangehen und zeigen, dass sich Stärke, Muskulatur, Kraft und Weiblichkeit nicht ausschließen", wird Ruppenthal zitiert.

"Ich werde ganz viel üben und dann hole ich mir den Weltrekord im Bäume mit der Zunge ertasten", kündigt Thomas Weigel (34) aus Bielefeld an. Einfach werde der Rekordversuch für ihn aber nicht. Er wird versuchen, innerhalb von drei Minuten möglichst viele Baumarten durch Lecken an der Rinde richtig zu bestimmen. Dabei handle es sich um einen "Guinness-Rekord, den es so noch nie gab", erzählt Moderator Pilawa im Interview mit dem Sender.

Pilawa freue sich bereits auf Hunziker, denn die Moderatorin, die unter anderem "Wetten, dass..?"-Erfahrung mitbringt, sei für solch eine Show "einfach die beste Partnerin". Auch sie zeigt sich im Sat.1-Interview auf Pilawa "sehr gespannt", denn die beiden durften bisher noch nicht zusammenarbeiten.