Von Ludwigsburg nach New York: Hinter den Kulissen der Fashion Week – „Das war immer mein Traum“

Bei der New Yorker Fashion Week haben Bahar Braunbach und Sebastian Beck aus dem Kreis Ludwigsburg mit Designern gearbeitet, Models frisiert und unvergessliche Erfahrungen gesammelt.
Einmal hinter den Kulissen der Fashion Week in New York dabei sein, mit bekannten Models und aufstrebenden Designern zusammenarbeiten – diesen Traum haben sich die Friseurin Bahar Dilara Braunbach aus Bietigheim-Bissingen und Sebastian Beck, der einen Salon in Ludwigsburg betreibt, im Februar erfüllen können. Als zwei von nicht mal 20 Friseuren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz durften sie das Event hautnah erleben.