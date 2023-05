Mit dem Umzug wird der Weg frei für die Neugestaltung des Kliniken-Areals in Ludwigsburg. Für immer soll die Schule nicht in Kornwestheim bleiben.

Dass die Pflegeschule zwischen altem und neuem Friedhof und direkt gegenüber der Hauptgebäude in Ludwigsburg keine Zukunft hat, war seit längerem klar. Seitdem die Umbaupläne des Klinikenareals vor rund eineinhalb Jahren bekannt wurden, ist auch klar, dass das Ausbildungszentrum umziehen muss.

Die Gebäude in der Meiereistraße, in denen rund 300 Auszubildenden und Studierenden untergebracht sind, sind in einem schlechten Zustand. „Die Räumlichkeiten werden den Anforderungen an eine moderne Lernumgebung nicht mehr gerecht und sind für potenzielle Bewerber nicht attraktiv“, heißt es von Seiten der Regionale Kliniken-Holding (RKH), zu der sie gehören. Das Gebäude müsse umfangreich saniert werden, was mit hohen Kosten verbunden sei und einen weiteren Schulbetrieb unmöglich mache. Deshalb zieht die Schule um. Aber wohin? Das ist nun auch klar. Interimsweise wird die „Berufsfachschule für Pflege“ im Salamander-Areal in Kornwestheim unterkommen. In der vergangenen Woche wurde der Vertrag unterzeichnet.

Fachkräftemangel macht gute Ausbildungsmöglichkeiten umso wichtiger

In Kornwestheim habe man „geeignete Räumlichkeiten gefunden, um den Auszubildenden eine adäquate Ausbildung mit zeitgemäßer Ausstattung und moderner Lernumgebung in ansprechendem Ambiente zu ermöglichen“, heißt es.

Auf lange Sicht – wohl gegen Ende dieses Jahrzehnts, angepeilt ist das Jahr 2028 – soll die Pflegeschule an den neu gestalteten Gesundheitscampus Marbach im Bannmüller verlagert werden. Doch das ist Zukunftsmusik und offenbar auch eine Frage der Finanzierung.

Der Umzug jetzt macht aber den Weg frei für die Umgestaltung des Areals in Ludwigsburg, in erster Linie stärkt sie aber aus Sicht der Verantwortlichen das Thema Pflege. Um Nachwuchs zu gewinnen – nicht nur im Pflegedienst der Kliniken, sondern auch der anderen Pflegeeinrichtungen im Landkreis –, sei die Schule elementar, sind sich die Verantwortlichen einig. „In Zeiten des Pflegekräftemangels ist es besonders wichtig, die Rahmenbedingungen in der Ausbildung des Nachwuchses so modern und attraktiv wie möglich zu gestalten“, sagt Landrat Dietmar Allgaier, der auch dem RKH-Aufsichtsrat vorsitzt. „Die neuen Unterrichtsräume werden zum einen die Unterrichtssituation für unsere Auszubildenden und die Lehrer verbessern, zum anderen auch die Attraktivität für eine Ausbildung und ein Studium im Pflegebereich erhöhen“, sagt Ursula Palmer, die Leiterin der Pflegeschule.

Umzug Ende des Jahres

Aus Sicht der Kornwestheimer Oberbürgermeisterin Ursula Keck sind vor allem die gute Anbindung an die Bahn und die Nähe zum Stadtzentrum von Kornwestheim Pluspunkte des neuen Standorts. Dass das Gelände tatsächlich attraktiv zum Lernen ist, zeigt die Tatsache, dass auch die Hochschule Reutlingen dort einquartiert ist.

Die Räume, die die RKH angemietet hat, werden nun „mit geringem baulichem Aufwand“, wie es heißt, so umgebaut, dass sie für den Unterricht genutzt werden können. Bis Ende des Jahres soll alles fertig sein, dann zieht die Schule um.