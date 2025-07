Von Ludwigsburg in Münsterland: Mann stiehlt Linienbus - Flucht vor Polizei über Autobahnen

1 Ein 21-Jähriger hat in Ludwigsburg einen Linienbus gestohlen und einige Stunden später in Nordrhein-Westfalen einen Polizei-Großeinsatz ausgelöst (Symbolfoto). Foto: Soeren Stache/dpa/Soeren Stache

In Greven im Münsterland fällt ein Linienbus auf, weil der Fahrer sehr unsicher fährt. Es stellt sich heraus: Der Bus war hunderte Kilometer entfernt gestohlen worden - nahe Stuttgart.











Ein 21-Jähriger hat in Baden-Württemberg einen Linienbus gestohlen und einige Stunden später in Nordrhein-Westfalen einen Polizei-Großeinsatz ausgelöst: Ein aufmerksamer Passant hatte in Greven im Münsterland die unsichere Fahrweise des Mannes bemerkt und die Polizisten informiert, wie diese mitteilte. Sofort sei eine Fahndung nach dem Bus eingeleitet worden, der am Morgen gestohlen worden war.