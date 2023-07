1 Das Sommernachts-Open-Air in der Ludwigsburger Karlskaserne ist das größte Freiluftkino im Kreis. In schöner Kulisse einen Film genießen ... Foto: Archiv/Reiner Pfisterer

Neun Open-Air-Kinos – mal über mehrere Wochen, mal nur an einem Tag – finden im Kreis Ludwigsburg statt. Die Veranstalter freuen sich nach zwei Corona-Ausgaben auf mehr Normalität und eine große Auswahl an Filmen.









Zwei Mal kam der Kulturbetrieb in der Coronapandemie komplett zum Erliegen. Viele Einrichtungen scheuten nach den Lockdowns dann das Risiko, als Sündenbock dazustehen. Den Vorwurf, die Infektionszahlen in die Höhe getrieben zu haben, wollten sich die wenigsten gefallen lassen. Einigen Open-Air-Kinos mit der ohnehin geringeren Ansteckungsgefahr im Freien war es egal – sie waren so etwas wie die letzte Kulturbastion.