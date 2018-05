Von Ludwigsburg auf die Autobahn Illegales Rennen mit Tempo 200

Von pho 07. Mai 2018 - 16:19 Uhr

Die Zivilstreife konnte trotz der hohen Geschwindigkeiten ein Auto zum Anhalten bringen. Foto: dpa

Drei junge Autofahrer haben sich Sonntagnacht ein illegales Straßenrennen geliefert. Sie bretterten zuerst durch ein Ludwigsburger Gewerbegebiet und dann auf die Autobahn.

Ludwigsburg - Drei junge Männer haben sich am Sonntag in Ludwigsburg ein illegales Straßenrennen geliefert. Wie die Polizei berichtet, wurde kurz nach Mitternacht eine Zivilstreife auf die drei Fahrzeuge aufmerksam, die hintereinander von der Grönerstraße nach links in die Schlieffenstraße abgebogen sind. Ein Auto flog aufgrund des hohen Tempos fast aus der Kurve. Die Autos, zwei VW Golf und ein Opel Corsa, fuhren dann über eine durchgezogene Linie auf die Gegenfahrbahn und überholten trotz Gegenverkehr einen Autofahrer, der sich auf der Schlieffenstraße in Richtung der Schwieberdinger Straße befand. Danach fuhren der Opel und die beiden VW auf der Schwieberdinger Straße davon und an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd auf die A 81 in Richtung Heilbronn.

Die Autos rasten mit über 200 km/h über die Autobahn

Die Zivilstreife konnte trotz der hohen Geschwindigkeiten – die Polizei spricht von mehr als 200 Kilometern pro Stunde, auf einem Streckenabschnitt, auf dem 120 km/h erlaubt sind – zu dem Trio aufschließen und einen der drei Beteiligten auf der Autobahn anhalten und kontrollieren. Die zwei Mitstreiter kehrten daraufhin um, auch sie wurden kontrolliert. Die Männer im Alter von 19, 22 und 25 Jahren müssen nun mit einer Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens rechnen. Die Polizei nahm ihnen an Ort und Stelle die Führerscheine weg. Das Polizeirevier Ludwigsburg (07141/18-5353) sucht nach Zeugen und Fahrern, die durch das Trio gefährdet wurden.