Von Location bis Gästeliste: Die Hochzeit des Jahrhunderts steht an: So heiratet Jeff Bezos

Das Event soll "so groß wie ein G7-Gipfel" werden, heißt es über die Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez. Das ist über den großen Tag des US-Milliardärs bekannt.

Die "Hochzeit des Jahrhunderts" steht an: Seit Mai 2023 ist Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) mit seiner Partnerin Lauren Sánchez (55) verlobt, nun soll es erste Details über den großen Tag der beiden geben. Das ist über die Hochzeit von Bezos, der mit geschätzt 217 Milliarden US-Dollar zu den reichsten Menschen der Welt gehört, bekannt:

Das Hochzeitsdatum

Die italienische Zeitung "La Repubblica" berichtet, dass in Venedig fünf Luxushotels und alle Wassertaxis der Stadt für die Hochzeit von Bezos und Sánchez gebucht worden seien - und zwar vom 24. bis zum 26. Juni dieses Jahres. Die Ankunft des amerikanischen Brautpaares auf seiner 500-Millionen-Yacht sei für diesen Zeitpunkt bereits geplant. Etwa 250 Gäste pro Tag werden dem Bericht zufolge erwartet. An dem Plan für die Veranstaltung arbeitet demnach die renommierte Londoner Agentur Lanza & Baucina. Diese hatte 2011 bereits die Hochzeit der Tochter des indischen Unternehmers Pramod Agarwal organisiert - mit Shakira (48) als Stargast auf der Bühne.

Die genaue Location

Der genaue Ort, an dem sich Jeff Bezos und Lauren Sánchez das Jawort geben, ist noch nicht endgültig bekannt. Laut "Corriere del Veneto" wurden das Arsenal und der Dogenpalast ausgeschlossen. Der wahrscheinlichste Veranstaltungsort soll die Insel San Giorgio Maggiore sein. Dies würde sowohl Sicherheit als auch Privatsphäre garantieren, heißt es. Die Insel, auf der sich ein ehemaliges Kloster befindet, wird von der Kulturstiftung Giorgio Cini verwaltet. Für die mehrtägigen Feierlichkeiten sollen mehrere Orte festgelegt werden, aus Sicherheitsgründen soll den Medienberichten zufolge erst kurzfristig jeweils der genaue Ort bekannt gegeben werden.

Kommt US-Präsident Donald Trump?

Eine große Frage wird sein, ob auch US-Präsident Donald Trump (78) bei Bezos' Hochzeit zu Gast sein wird. Der Unternehmer und seine Verlobte saßen am Tag von Trumps Vereidigung in der ersten Reihe. Dass der US-Präsident Ende Juni nach Venedig reist, sofern es seine Verpflichtungen erlauben, scheint daher nicht so weit hergeholt zu sein.

Diese Hollywoodstars sollen auf der Gästeliste stehen

Dem "Corriere del Veneto" zufolge werden angeblich unter anderem Leonardo DiCaprio, Robert Pattinson, Barbra Streisand, Kris Jenner, Eva Longoria und Oprah Winfrey zu der Hochzeit in Venedig erwartet. Katy Perry und Orlando Bloom, die als langjährige Freunde des Brautpaares gelten und oft auf ihrer Yacht zu Gast sind, stehen wohl ebenfalls auf der Gästeliste. Genau wie offenbar auch Kim Kardashian, die mit Sánchez befreundet ist, sowie Ivanka Trump. Die "Times" berichtet, dass zudem Bill Gates und die jordanische Königin Rania zu der Zeremonie geladen sind. "Das wird so groß wie ein G7-Gipfel", sagte der britischen Zeitung zufolge ein Beamter in Venedig.

Domenico Dolce soll Bezos nach Venedig gebracht haben

Morris Ceron von der Stadtverwaltung Venedigs sagte laut der "Times" außerdem, dass er mit dem Designer Domenico Dolce (66) vom Modehaus Dolce & Gabbana in Kontakt gestanden habe. Er erklärte: "Dolce wusste sicherlich, wie er seine eigene Liebe für die Stadt zum Ausdruck bringen konnte." Laut "Il Gazzettino" meinte Ceron: "Vor sieben Monaten erzählte mir Domenico Dolce, dass Bezos heiraten würde. Ich habe mich an die Arbeit gemacht, um diese Jahrhundert-Hochzeit nach Venedig zu bringen - so hat es angefangen." Luigi Brugnaro, der Bürgermeister von Venedig, fügte hinzu, Cerons Lobbyarbeit habe sich schließlich ausgezahlt: "Wir standen im Wettbewerb mit anderen Orten, aber wir haben uns durchgesetzt." Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, dass Bezos und Sánchez sich das Eheversprechen auf seiner 500 Millionen Dollar teuren Yacht, der Koru, geben könnten. Dort feierten sie 2023 auch ihre Verlobung.