"Beauty & The Nerd" geht am 26. Juni in die sechste Runde - mit Beautys, die man nicht zum ersten Mal im TV sieht. Wer ist dabei?

Die sechste Staffel von "Beauty & The Nerd" steht in den Startlöchern - mit einem Mix aus mehr oder weniger bekannten Gesichtern. Während einige Beautys bereits von Show zu Show hüpfen, wagen andere als waschechte Reality-TV-Neulinge die ersten Schritte ins Rampenlicht.

Laura Lettgen alias "Laura Blond"

Laura Lettgen (29), auch bekannt als "Laura Blond", wurde durch ihre Teilnahme an Reality-Datingformaten wie "Love Island" und "Are You The One?" bekannt. Aktuell ist sie in der neuen Staffel von "Kampf der Realitystars" zu sehen.

Auch auf Social Media sorgt das OnlyFans-Model für Aufmerksamkeit - über 138.000 Menschen folgen ihr auf Instagram. Immer wieder steht sie dort mit spitzen Kommentaren gegen andere Reality-Stars im Fokus. Zuletzt machte sie Schlagzeilen mit einem Techtelmechtel mit dem verheirateten Zweifachvater Serkan Yavuz (32).

Christina "Shakira" Rusch

Christina "Shakira" Rusch (27) wurde ebenfalls durch Datingshows bekannt. 2022 nahm sie an "Der Bachelor" teil, verließ das Format jedoch freiwillig, nachdem Rosenkavalier Dominik Stuckmann (33) sie nicht überzeugen konnte. Es folgten weitere Auftritte in Formaten wie "Bachelor in Paradise" und "Are You The One - Reality Stars in Love".

Die auf Zypern lebende Reality-Persönlichkeit ist wie ihre Kollegin auf OnlyFans aktiv und zählt zum Staffelstart über 54.000 Instagram-Followerinnen und -Follower.

Elsa Latifaj

Ihre TV-Karriere startete Elsa Latifaj (19) 2023 bei "Germany's Next Topmodel". Es folgten Formate wie "Das große Promi-Büßen", "Forsthaus Rampensau Germany" und "Kampf der Realitystars" - in denen sie vor allem mit temperamentvollen Auftritten und Flirts auf sich aufmerksam machte. In Österreich kam sie Reality-Kollege Kevin "Flocke" Platzer (26) näher, während sie auch in Thailand für Schlagzeilen sorgte:

Dort trennte sie sich vor laufender Kamera von ihrem damaligen Freund - wegen eines Flirts mit Calvin Kleinen (33). Für besonders großen Wirbel sorgte schließlich ein Eklat mit Mitkandidatin Giselle Oppermann (37), die auf der Suche nach einem Feuerzeug in Kleinens Bauchtasche griff. Es kam zum Eifersuchtsdrama, das in einem lautstarken Streit mit Beschimpfungen, Unterstellungen und letztlich Handgreiflichkeiten gipfelte. Die Folge: Beide Frauen mussten das Format verlassen.

Maria Basone

Auch Maria Basone (39) fiel in früheren Formaten vor allem durch ihr Temperament auf. Ihren ersten TV-Auftritt hatte sie 2020 bei "Big Brother". Noch im selben Jahr war sie als Verführerin bei "Temptation Island VIP" zu sehen.

Auch mit Auftritten bei "Ex on the Beach" und "Reality Backpackers" baute die Kundenberaterin ihr Reality-TV-Profil weiter aus.

Chanelle Wyrsch

Die wohl TV-erfahrenste Kandidatin ist Chanelle Wyrsch (29). 2017 wurde sie durch ihre Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" bekannt und schaffte es bis ins Halbfinale. Danach spielte sie in Musicals wie "Grease" und "Sister Act" und war regelmäßig im Fernsehen präsent.

2020 suchte sie als "Bachelorette" in der Schweiz die große Liebe - die Beziehung mit Gewinner Mike Rothlin scheiterte jedoch. Auch in Deutschland war sie in Formaten wie "Bachelor in Paradise" und "Temptation Island VIP" zu sehen. Aktuell steht die Sängerin und Entertainerin zudem für die RTLzwei-Serie "Köln 50667" vor der Kamera.

Julia Römmelt

Julia Römmelt (31) ist ein deutsches Model und Influencerin, die vor allem durch ihren Auftritt im "Playboy" bekannt wurde - 2020 ließ sie dort alle Hüllen fallen und wurde später zum "Playmate des Jahres" gekürt.

Reality-TV-Erfahrung sammelte sie bisher nur vereinzelt, etwa bei "La Familia - House of Reality". Auf OnlyFans ist sie ebenfalls aktiv, während ihr auf Instagram rund 1,2 Millionen Menschen folgen.

Anna Orlova

Etwas mehr Reality-TV-Erfahrung als Julia Römmelt, aber noch lange nicht so viel wie ihre Mitstreiterinnen bringt Anna Orlova (32) mit.

Die gebürtige Russin, der auf Instagram über 143.000 Menschen folgen, ist eigentlich Influencerin und Radiomoderatorin bei JAM FM in Berlin - wagte sich aber auch ins Fernsehen: Sie war Teilnehmerin der ersten "#CoupleChallenge"-Staffel und gleich zweimal bei "Take Me Out" zu sehen.

Max Bornmann

Zwar war er bereits in der RTLzwei-Serie "Köln 50667" zu sehen, deutschlandweite Bekanntheit erlangte Max Bornmann (29) jedoch vor allem durch seine Teilnahme an "Make Love, Fake Love". In Staffel eins buhlte der Influencer augenscheinlich um das Herz von Yeliz Koc (31) - und gab sich dabei als Single aus, obwohl seine damalige Freundin Luisa Früh (24) aus der sogenannten "Vergebenen-Villa" zusah. Am Ende entschied sich Koc gegen ihn, seine Beziehung zerbrach - und Bornmanns Reality-TV-Karriere begann.

Seitdem war der TV-Womanizer unter anderem in "Are You The One - Realitystars in Love", "Prominent getrennt" und "The 50" zu sehen. Heute ist er mit Reality-Kollegin Melina Hoch (29) liiert. Bereits vor der Ausstrahlung von "Beauty & The Nerd" nahm Bornmann jedoch Stellung zu seinem Verhalten in der Show. "Bevor die Gerüchteküche anfängt zu brodeln: Die Staffel wurde 2024 gedreht und natürlich bevor ich mit Melina zusammengekommen bin. Damals war mein Leben ganz anders", stellt er in einer Story auf seinem Instagram-Account klar.

Die neue Staffel "Beauty & The Nerd" startet am 26. Juni um 20:15 Uhr bei ProSieben.