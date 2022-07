1 Der Flieger musste am Startflughafen in Lanzarote landen. (Symbolbild) Foto: imago images/Ray van Zeschau/Ray van Zeschau via www.imago-images.de

Kurz nach dem Abflug ist eine Maschine der Charterfluglinie Condor in Lanzarote mit Ziel Hamburg wegen eines Triebwerkproblems zum Startflughafen zurückgekehrt. Die Einzelheiten.















Ein Flugzeug der Charterfluglinie Condor war am Dienstag von Lanzarote nach Hamburg unterwegs, als es wegen eines Triebwerkproblems zum Flughafen in Lanzarote zurückkehren musste. Auf dem Flug sei direkt nach dem Start um 17.19 Uhr „ein Problem mit einem der beiden Triebwerke festgestellt“ worden, bestätigte eine Sprecherin der Charterfluglinie am Mittwoch. „Unsere Crews sind auf solche Fälle umfassend geschult und vorbereitet und entschieden, zum Flughafen Lanzarote zurückzukehren, um das Triebwerk technisch überprüfen zu lassen.“ Die „Hamburger Morgenpost“ hatte zuvor über den Zwischenfall berichtet.

„Dabei handelt es sich um ein gängiges Manöver, bei dem auch in diesem Fall zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die 266 Gäste und die acht Crewmitglieder bestand“, erläuterte die Sprecherin. Die Maschine wird nun auf Lanzarote technisch überprüft. Die Passagiere seien in Hotels untergebracht worden und sollten am Mittwoch an Bord eines Ersatzflugzeugs nach Hamburg fliegen.