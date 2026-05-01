Von den Kykladen über Lesbos bis Tinos: Die griechischen Inseln bieten eine einzigartige Geschmackswelt. Das Kochbuch "Griechische Inselküche" versammelt über 100 Rezepte. Hier gibt es drei davon zum Nachkochen.
Zwischen tiefblauem Meer, schroffen Bergen und einer jahrtausendealten Geschichte entfaltet sich auf den griechischen Inseln eine Kulinarik, die wie kaum eine andere für Frische, mediterrane Leichtigkeit und gelebte Gastfreundschaft steht. Jede Insel pflegt dabei ihre ganz eigene Geschmackswelt, tief verwurzelt in regionalen Traditionen und stets im Einklang mit den Jahreszeiten.