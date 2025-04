Von Köln nach Chemnitz: Jan Böhmermann reist mit E-Scooter durch Deutschland

1 Im Bild: Jan Böhmermann und sein E-Scooter "Kadmos". Foto: ZDF/Nirén Mahajan

Von Köln nach Chemnitz will Satiriker Jan Böhmermann schon in wenigen Tagen mit dem E-Scooter fahren. "Ich will am eigenen Leib erfahren, worüber ich sonst nur vom Schreibtisch aus rede: Deutschland", erklärt der Moderator.











TV-Star Jan Böhmermann (44) begibt sich ab Freitag, dem 11. April, auf große Deutschlandtour. Unter dem Motto "Deutschland - Eine Erfahrung" wird Böhmermann auf seinem E-Scooter "bei Wind und Wetter" 600 Kilometer durch Deutschland fahren - von Köln nach Chemnitz. Das hat das ZDF am Dienstag bekannt gegeben. Zu sehen gibt es eine Zusammenfassung des Geschehens am 25. April in einer Spezialausgabe des "ZDF Magazin Royale".