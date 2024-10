Von Kochlegende Gennaro Contaldo: Drei Slow-Cook-Rezepte aus der italienischen Küche

2 Der italienische Slow-Cook-Klassiker Ragù geht auch vegan. Foto: ars vivendi/Laura Edwards

Die Italiener lassen sich beim Kochen gerne Zeit. Kochlegende Gennaro Contaldo teilt in seinem neuen Kochbuch Rezepte, bei denen mit Ruhe und Leidenschaft wahrer italienischer Genuss entsteht. Drei Rezepte gibt es hier.











Link kopiert



In Italien lässt man sich bekanntlich gerne Zeit - besonders beim Essen und Kochen. Wie Ruhe und Leidenschaft in der Küche auch die simpelsten Gerichte zum wahren kulinarischen Genuss machen, zeigt Kochlegende Gennaro Contaldo (75) in seinem neuen Kochbuch "Gennaros Slow Cook Italiano" (ars vivendi, 28 Euro). Darin teilt der Mentor von Jamie Oliver in neun Kapiteln Rezepte für Suppen, Pasta, Resteverwertung, Eintöpfe, Eingemachtes und vieles weitere - alles unter dem Motto "Italienisch kochen mit Ruhe und Leidenschaft". Drei Rezepte gibt es hier.