Mehrere Einbrüche im Rems-Murr-Kreis halten die Polizei in Atem. Besonders Waiblingen ist betroffen – mit Einbrüchen in Wohnungen und einem Jugendzentrum. Ein Tatverdächtiger wurde gefasst, doch zwei Komplizen sind weiter auf der Flucht.

Im Rems-Murr-Kreis ist es in den vergangenen Tagen zu einer ganzen Reihe von Einbrüchen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurden sowohl Privatwohnungen als auch öffentliche Einrichtungen zum Ziel der Täter.

In Waiblingen verschafften sich Unbekannte am Freitagabend gewaltsam Zutritt zu zwei benachbarten Häusern in der Salierstraße. Auch in einer Wohnung im „Alten Neustädter Weg“ drangen Einbrecher am Samstag ein und verursachten Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der Wert der Beute konnte bisher noch nicht ermittelt werden.

Ein weiteres Ziel in Waiblingen war das Jugendzentrum am Alten Postplatz, in das in der Nacht zu Sonntag eingebrochen wurde. Ein 18-jähriger Tatverdächtiger konnte dort festgenommen werden, während zwei Mittäter flüchteten.

Ein versuchter Einbruch in Beinstein scheiterte, obwohl der Täter die Scheibe der Terrassentür beschädigte. Hier entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Zeugenhinweise an die örtliche Polizei

In Fellbach brachen Unbekannte zwischen Donnerstagabend und Sonntagabend in einen Vereinspavillon ein. Sie durchwühlten Räume und öffneten Behältnisse, nahmen jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts mit.

Die Polizei bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise. Entsprechende Hinweise können an die örtlichen Polizeidienststellen unter den bekannten Rufnummern weitergegeben werden.