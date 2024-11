Von Josefa, die einmal Josef hieß: Ungeschminkt mit Adele Neuhauser: Gänsehaut-Film über das Transsein

Adele Neuhauser berührt in "Ungeschminkt" als Transfrau Josefa, die Jahrzehnte später in ihr Heimatdorf zurückkehrt. Drehbuchautor Uli Brée versüßt den Gänsehaut-Film mit einer Prise Humor - seine Dialoge sind gewohnt pointiert.

Das bei Filmfestivals im Sommer mehrfach nominierte und einmal prämierte Familiendrama "Ungeschminkt" von Drehbuchautor Uli Brée (geb. 1964, Wien-"Tatort", "Vorstadtweiber") und Regisseur Dirk Kummer (58, "Faltenfrei") wird am 13. November um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Die Hauptrolle spielt der Wiener "Tatort"-Star Adele Neuhauser (65). Außerdem unter anderem im brillanten Cast: Eva Mattes (69), Ulrich Noethen (64), Matthias Matschke (56) und die in Ankara geborene Schauspielerin Hayal Kaya (geb. 1988, "Seeland").

Darum geht es in "Ungeschminkt"

Josef (Riccardo Campione, geb. 2002) kehrt als Josefa (Adele Neuhauser) - verheiratet mit Magnus (Matthias Matschke) - nach 35 Jahren ohne Kontakt in ihr Heimatdorf zurück. Damals war sie im Streit gegangen. Auf dem Hof ihrer verstorbenen Eltern holt sie die Vergangenheit mit voller Wucht ein. Vor Ort trifft sie auch auf ihre damalige Ehefrau Petra (Eva Mattes) und ihren früheren besten Freund Blume (Ulrich Noethen). Alte Wunden brechen auf, Kränkungen und Missverständnisse kommen auf den Tisch, doch irgendwann wird klar: Alle haben Fehler gemacht. Josefas humorbegabte beste Freundin - wie sie eine Transfrau - und erfolgreiche Zahnärztin Antonia (Hayal Kaya) unterstützt sie in dieser emotionalen Zeit ...

Gänsehaut-Momente statt Rührseligkeit

Das Familiendrama ist packend gespielt - viele Gänsehaut-Momente inklusive. "Die herausforderndsten Szenen waren für mich die erste Begegnung mit Blume", sagte Neuhauser über einen dieser Momente dem Sender. Auch Noethen lobt die Zusammenarbeit und den "Film, der sich nicht mit Themen, sondern mit Menschen beschäftigt, liebevoll, aber nicht rührselig".

Dass es nicht rührselig wird, dafür sorgen auch die Dialoge, die nie abgedroschen sind, vielmehr sitzt dank Drehbuch-Star Brée jedes Wort. Ein Beispiel: "Sie hat alles gewusst." (Josefa) - "Wer?" (Antonia) - "Die Mama. Sie hat genau gewusst, was aus mir geworden ist." - "Eine Frau." - "Nein, eine Tochter."

Dieser Film führt einmal mehr beeindruckend wendungsreich vor Augen, was ein nicht geführtes Gespräch anrichten kann. "In jeder Familie, in fast jeder Beziehung gibt es Dinge, die ungesagt und unausgesprochen bleiben. Das eigentlich Interessante an der Geschichte von Josefa ist, wie diese unausgesprochenen, ignorierten Dinge unser Leben in einen Zustand versetzen, der das ganze Leben beeinflussen kann", so Hayal Kaya.

Süßes Detail über Adele Neuhauser und Uli Brée

Im Rahmen der Pressearbeit für diesen Film hat Uli Brée ein persönliches Detail aus der beruflichen Beziehung zwischen ihm und Schauspielerin Adele Neuhauser verraten. "Ich habe schon sehr viele Filme für Adele Neuhauser geschrieben. Wir bilden inzwischen eine wunderbar kreative Symbiose aus Schauspielerin und Autor. Wenn wir einander Nachrichten schicken, dann unterschreibe ich mit 'Dein Autor' und sie mit 'Deine Schauspielerin'", erzählte er dem Bayerischen Rundfunk.

Den Film "Ungeschminkt" beschreibt er als eine Geschichte über Liebe, Freundschaft, Vorurteile, Missverständnisse und Versöhnung. Und er fügt sehr treffend hinzu: "Dieser Film erzählt nicht nur die Geschichte einer Frau, die im falschen Körper und im falschen Leben aufgewachsen ist, sondern auch die Geschichte der Menschen, die im Schatten dieses Schicksals standen."