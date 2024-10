Von Janine Pink bis Yeliz Koc: Was nach Promi Big Brother passierte

Am Montag, den 7. Oktober, startet die zwölfte Staffel "Promi Big Brother" (zwei Wochen lang täglich live in Sat.1 und auf Joyn). Um den ersten Platz und das Preisgeld kämpfen im TV-Container dieses Mal unter anderem Verena Kerth (43), Mimi Fiedler (49) und Daniel Lopes (47). Wer sich in den vergangenen fünf Jahren über 100.000 Euro freuen konnte - und was für die Kandidaten nach ihrem "Promi Big Brother"-Sieg folgte ...

Yeliz Koc (11. Staffel, 2023)

Reality-Star Yeliz Koc (30) holte sich Anfang Dezember 2023 mit 51,31 Prozent der Zuschauerstimmen den Sieg gegen Social-Media-Star und Wildcard-Gewinner Marco Strecker (22). "Ich danke euch von ganzem Herzen", weinte Koc nach ihrem Sieg Freudentränen. Noch im TV-Container hatte sie angekündigt, die Gewinnsumme zu spenden und einen Teil ihrer Mutter zu geben. Die unterstützt sie stark in der Erziehung ihrer kleinen Tochter Snow (3), die aus der noch vor der Geburt zerbrochenen Beziehung mit Jimi Blue Ochsenknecht (32) stammt. Koc ist seit ihrer legendären Teilnahme bei "Der Bachelor" im Jahr 2018, wo sie mit einer Ohrfeige für Daniel Völz (39) auffiel, eine feste Größe im deutschen Reality-Fernsehen. "Make Love Fake Love", "Bachelor in Paradise", "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" und auch "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" - die 30-Jährige aus Hannover hat schon einige Trash-TV-Erfahrungen gesammelt. Und es geht weiter: Yeliz Koc gehört zum Cast der zweiten Staffel von "The 50", wie Prime Video im September 2024 bekannt gab.

Rainer Gottwald (10. Staffel, 2022)

Box-Manager Rainer Gottwald (58) gewann für viele überraschend die Jubiläumsstaffel - auch er selbst fand es "total surreal". In Interviews verriet er, dass er die Sendung vorher gar nicht kannte. Er habe jedoch einfach sein Ding gemacht, was bei den Zuschauerinnen und Zuschauern anscheinend sehr gut ankam. Bekannt ist Gottwald aus der Box-Welt: 1986 wurde er Weltmeister im Kickboxen, musste die aktive Karriere jedoch nach einem Schiffsunfall früh aufgeben. Doch er ließ sich nicht unterkriegen, gründete eine Box-Promotion-Agentur und Boxstudios. Der TV-Abstecher 2022 gefiel ihm offensichtlich: Nach "Promi Big Brother" war er ab dem 7. November 2023 in der Dokusoap "Gottwald - King of the Ring" (DMAX) zu sehen. Im Frühjahr 2024 trat er in der ersten Staffel der Reality-Show "The 50" von Prime Video an. Dort belegte er den 31. Platz.

Ballermann-Sängerin Melanie Müller (36) nahm im August 2021 den Sieg mit nach Hause. Sie startete ihre Showbusiness-Karriere 2013 in der dritten Staffel von "Der Bachelor". Danach war sie in zahlreichen Reality-Shows dabei, wurde 2014 RTL-Dschungelkönigin und etablierte sich als Partyschlagersängerin. In den vergangenen Monaten jedoch machte sie vor allem Schlagzeilen mit einem Skandal: Hintergrund waren Videoaufnahmen eines Konzerts, bei dem sie Handbewegungen machte, die dem verbotenen Hitlergruß ähneln. Die Sängerin betonte zwar via Instagram, dass sie "mit Rechtsradikalen oder nationalistischem Gedankengut nichts am Hut" habe. Im August 2024 fällte das Amtsgericht in Leipzig jedoch ein Urteil: eine Geldstrafe in Höhe von 160 Tagessätzen zu je 500 Euro gegen Müller - insgesamt also eine Summe von 80.000 Euro. Das Urteil beinhalte auch ein Drogendelikt aus dem vergangenen Jahr, heißt es weiter. Danach legte die 36-Jährige Rechtsmittel gegen das Urteil ein.

Werner Hansch (8. Staffel, 2020)

Ein Jahr vor Melanie Müller ging Werner Hansch (86) als Gewinner aus dem TV-Container und wurde mit damals 82 Jahren als ältester Sieger einer Realityshow gefeiert. Der ehemalige Sportreporter offenbarte bei "Promi Big Brother", dass er mit Spielsucht zu kämpfen hatte. Im Dezember 2020 erklärte er dann auf seinem Instagramprofil, dass er in einem "Verfahren wegen finanzieller Verfehlungen, die ich im Zuge meiner mehrjährigen Spielsucht leider verantworten muss" mit einer Verwarnung belegt worden und diese an eine zweijährige Bewährungsfrist gekoppelt sei. Das Preisgeld der Show habe er für die Schuldentilgung verwendet, erzählte er Anfang August 2021 im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

Mit dem Thema ist er auch weiterhin präsent in der Öffentlichkeit. Anfang September 2024 war er in der Auftaktfolge zur Jubiläumsstaffel der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" zu sehen - und rührte mit seinem Aufritt alle zu Tränen. Hansch unterstützt das Startup "Zockerhelden", das Geschädigten dabei hilft, Glücksspielverluste von fragwürdigen Online-Anbietern bis zu zehn Jahre rückwirkend zurückzufordern. Mit tränenerstickter Stimme berichtete der ehemalige Sportkommentator, wie er nach seinem Ruhestand alles verlor: 600.000 Euro und ein Haus, aber auch Freunde und seine große Liebe. Carsten Maschmeyer (65) und Dagmar Wöhrl (70) beteiligten sich mit 125.000 Euro für 15 Prozent. Werner Hansch kommentierte den Kombi-Deal mit den Worten: "Das ist jetzt der Sinn, den ich damals vermisst habe."

Janine Pink (7. Staffel, 2019)

Vor fünf Jahren holte sich "Köln 50667"- und "Leben.Lieben.Leipzig"-Star Janine Pink (37) den Sieg. Für viel Aufsehen sorgte ihr Flirt vor laufender Kamera mit dem "Womanizer mit Herz" Tobias Wegener (31). Ein Wiedersehen der beiden gab es im März 2020 in der Sat.1-Show "Promis unter Palmen". In dem Jahr zierte sie im April dann auch den deutschen "Playboy", und zu "Promi Big Brother" kehrte sie als Expertin beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen" zurück. Auch danach mussten die Zuschauer nicht auf die Laiendarstellerin verzichten: 2022 nahm sie an der RTLzwei-Sendung "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" teil, 2024 belegte sie in der ersten Staffel der Prime-Video-Show "The 50" den 28. Platz.