Von Jan Georg Schütte: Neue Impro-Miniserie Die Hochzeit: Love, Likes und Lügen

Liebe, Drama und Chaos in den Südtiroler Bergen: In Jan Georg Schüttes neuer Impro-Miniserie "Die Hochzeit" trifft Instagram-Glitzer auf Familiendrama. Wieder ohne Drehbuch, aber mit jeder Menge Überraschungen - und einem echten Starensemble.
Eine Hochzeit ist immer ein Ausnahmezustand. Doch wenn Regisseur und Grimme-Preisträger Jan Georg Schütte (62, "Das Begräbnis", "Das Fest der Liebe") eine solche Feier inszeniert, darf man sicher sein: Hier geht es nicht um den perfekten Ablauf, sondern um eine Achterbahn zwischen Rührung, Abgrund und schallendem Gelächter.