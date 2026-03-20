Von der britischen Mod-Kultur inspiriert bis hin zum ultrakurzen Buzz Cut: Die Männerfrisuren 2026 bieten für jeden Geschmack den passenden Look. Selbst der Vokuhila bleibt als Baby Mullet tragbar.

2026 bringt eine spannende Mischung aus Retro-Revivals und modernen Klassikern auf die Köpfe der Männer. Ob entspannt und lang oder kurz und präzise: Die aktuellen Haartrends setzen vor allem auf Textur und individuelle Konturen. Hier sind die wichtigsten Männer-Haarschnitte, die man jetzt kennen sollte.

Retro-Charme und lässige Texturen Der Mod Haircut ist zurück und wird aktuell von Stars wie Jacob Elordi und Paul Mescal geprägt. Inspiriert von der britischen Mod-Kultur der 60er, zeichnet sich dieser Schnitt durch einen vollen Pony und längere Seiten aus, was für einen markanten, aber dennoch weichen Look sorgt.

Wer es noch entspannter mag, greift zum Textured Shag. Dieser Stil, bekannt durch den Preppy-Look eines Nate Archibald aus "Gossip Girl" oder den aktuellen Schnitt von Harry Styles, lebt von vielen Stufen. Das Ziel ist eine kontrollierte Unordnung, die dem Haar sofort mehr Volumen und Griffigkeit verleiht.

Von fließenden Längen bis zum Millimeter-Schnitt

Der Flow Haircut, zu sehen etwa bei "Heated Rivalry"-Star Hudson Williams, ist die perfekte Wahl für mittellanges Haar. Hier wird die natürliche Bewegung des Haares genutzt, damit es locker nach hinten fällt, ohne dabei zu streng gestylt zu wirken.

Für den maximalen Kontrast sorgt der zeitlose Buzz Cut. Inspiriert vom ikonischen 2000er-Look eines Brad Pitt oder der modernen Umsetzung durch Oscar-Preisträger Michael B. Jordan, bleibt dieser ultrakurze Schnitt die erste Wahl für alle, die eine pflegeleichte und maskuline Ästhetik bevorzugen.

Moderne Kanten und hybride Formen

Die "Baby Mullet" zeigt, dass der Vokuhila auch im Jahr 2026 tragbar bleibt. Durch den Übergang an den Schläfen (Temp Fade) wirkt der Look deutlich moderner und sauberer als die klassische Variante.

Wer eine besonders starke Präsenz sucht, orientiert sich am Warrior-Look von Austin Butler. Dieser Schnitt spielt mit klaren Linien und einer fast skulpturalen Formführung.