Von der britischen Mod-Kultur inspiriert bis hin zum ultrakurzen Buzz Cut: Die Männerfrisuren 2026 bieten für jeden Geschmack den passenden Look. Selbst der Vokuhila bleibt als Baby Mullet tragbar.
2026 bringt eine spannende Mischung aus Retro-Revivals und modernen Klassikern auf die Köpfe der Männer. Ob entspannt und lang oder kurz und präzise: Die aktuellen Haartrends setzen vor allem auf Textur und individuelle Konturen. Hier sind die wichtigsten Männer-Haarschnitte, die man jetzt kennen sollte.