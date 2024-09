Von Isabel Edvardsson: An vier Terminen: Motsi Mabuse wird auf Lets Dance-Tour vertreten

1 Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi sind die "Let's Dance"-Jury. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Motsi Mabuse wird auf der "Let's Dance"-Tour im Herbst an vier Terminen fehlen. Ein bekanntes Gesicht der RTL-Tanzshow springt für sie ein.











Motsi Mabuse (43) muss ihren Fans die traurige Nachricht überbringen, dass sie bei vier Shows der diesjährigen "Let's Dance"-Tour nicht dabei sein kann. Die Jurorin wird laut RTL am 2. November in München, am 9. November in Hamburg, am 16. November in Hannover und am 23. November in Stuttgart fehlen. Den Grund für ihre Abwesenheit sowie ihr Ersatz wurden ebenfalls bekannt gegeben.