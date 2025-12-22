Von ihrem Weihnachtskonzert: Prinzessin Kate spendet Weihnachtsbaum an ihre Krebsklinik

Eine besondere Spende hat Prinzessin Kate dem Krankenhaus zukommen lassen, in dem sie sich ihrer Krebsbehandlung unterzogen hatte. Ein Weihnachtsbaum von ihrem großen Weihnachtskonzert schmückt nun den Eingangsbereich und erfreut Patienten und Besucher.
Prinzessin Kate (43) hat dem Krankenhaus, in dem sie selbst wegen ihrer Krebserkrankung behandelt wurde, eine vorweihnachtliche Freude bereitet. Denn sie spendete dem Oak Cancer Centre in Sutton einen Weihnachtsbaum von ihrem Weihnachtskonzert, zu dem sie am 5. Dezember rund 1.600 Gäste in die Westminster Abbey eingeladen hatte.