Von ihrem Weihnachtskonzert: Prinzessin Kate spendet Weihnachtsbaum an ihre Krebsklinik

Eine besondere Spende hat Prinzessin Kate dem Krankenhaus zukommen lassen, in dem sie sich ihrer Krebsbehandlung unterzogen hatte. Ein Weihnachtsbaum von ihrem großen Weihnachtskonzert schmückt nun den Eingangsbereich und erfreut Patienten und Besucher.

Prinzessin Kate (43) hat dem Krankenhaus, in dem sie selbst wegen ihrer Krebserkrankung behandelt wurde, eine vorweihnachtliche Freude bereitet. Denn sie spendete dem Oak Cancer Centre in Sutton einen Weihnachtsbaum von ihrem Weihnachtskonzert, zu dem sie am 5. Dezember rund 1.600 Gäste in die Westminster Abbey eingeladen hatte.

Danke für den "majestätischen Weihnachtsbaum" Die dreifache Mutter hatte im März 2024 ihre Diagnose bekannt gegeben und sich danach für einige Zeit weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im Januar 2025 teilte sie dann mit, in Remission zu sein. Inzwischen nimmt sie wieder häufiger Termine für die Royal Family wahr. Zusammen mit ihrem Ehemann Prinz William (43) übernahm sie Anfang des Jahres auch die Schirmherrschaft für das Krankenhaus, in dem sie behandelt wurde. Bei einem Besuch hatte sie damals "dem unglaublichen Team" des medizinischen Zentrums ihre Dankbarkeit ausgedrückt, wie ein Sprecher des Kensington-Palastes mitteilte.

Und auch in der Weihnachtszeit scheint sie in Gedanken bei der Klinik zu sein, in der sie 2024 viel Zeit verbrachte. Der Royal Marsden NHS Foundation Trust veröffentlichte auf Instagram ein Foto eines üppig geschmückten Weihnachtsbaums und teilte dazu mit: "Vielen Dank an Ihre Königliche Hoheit die Prinzessin von Wales, die gemeinsam mit Ihrer Königlichen Hoheit dem Prinzen von Wales Schirmherrin des Royal Marsden ist, für die Spende eines majestätischen Weihnachtsbaums vom Weihnachtsliedersingen 'Together at Christmas', das Anfang dieses Monats in Westminster Abbey stattfand."

Weihnachtskonzert wird Heiligabend im TV übertragen

Bevor der Baum im Krebszentrum ein neues Zuhause fand, schmückte er das fünfte Weihnachtskonzert in London. In der Westminster Abbey erhielt Gastgeberin Kate familiäre Unterstützung durch ihre drei Kinder sowie ihren Ehemann. Die britische Thronfolgerfamilie zeigte sich dabei einmal mehr als starke und harmonische Einheit - erkennbar auch an den abgestimmten Outfits in den Farben Grün und Blau. Das Weihnachtskonzert wurde aufgezeichnet und wird an Heiligabend im britischen Fernsehen ausgestrahlt.