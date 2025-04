Von ihrem Namen bis zu ihrer Datingliste: Gigi Hadid feiert 30. Geburtstag: Sechs Fakten über das Model

Sie zählt zu den bestbezahlten Models der Welt: Gigi Hadid hat sich mit Laufsteg-Jobs und Werbekampagnen ein geschätztes Vermögen von rund 30 Millionen Dollar erarbeitet. Am 23. April feiert sie 30. Geburtstag - und kann auf spannende Erlebnisse im Berufs- und Privatleben zurückblicken.

Gigi Hadid (30) ist ihren Kritikern im wahrsten Sinne des Wortes davongelaufen. Das Model hat sich einen festen Platz in der Riege der angesagtesten Models gesichert. Und auch privat war bei ihr schon ganz schön viel los. Sechs Fakten geben Einblick in den Kosmos der US-Amerikanerin.

So kam es zu ihrem Vornamen

Gigi ist nicht ihr richtiger Name. Denn eigentlich kam sie am 23. April 1995 als Jelena Noura zur Welt. Ihre Mutter Yolanda Hadid (61) nannte ihre Älteste jedoch immer nur Gigi - ein Spitzname, den das frühere niederländische Model einst selbst von ihrer Mutter bekommen hatte. Aus Yolandas Ehe mit dem palästinensischen Immobilieninvestor Mohamed Hadid (76), die bis 2000 dauerte, stammen auch Gigis Schwester Bella (28) und Bruder Anwar (25), die ebenfalls als Models erfolgreich sind.

Lesen Sie auch

Danach war Yolanda Hadid (61) mit dem Songwriter David Foster (75) verheiratet, der wiederum über seine Ex-Frau Linda (74) Verbindungen zum Jenner/Kardashian-Clan hat. Damit ist Gigi mit ihrer Freundin Kendall Jenner (29) über einige Ecken quasi auch verwandt.

Gemein ist beide Frauen übrigens auch der Vorwurf, der sie seit Beginn ihrer Karrieren begleitet: Sie gehörten zu den "Nepo-Models" und verdankten ihren Erfolg ihren berühmten Familien.

Holpriger Karrierestart

Es war nicht die einzige Kritik, der Gigi Hadid trotzen musste. Obwohl sie bereits im zarten Alter von zwei Jahren für Guess Kids Werbung gebucht wurde, musste sie sich als Teenager ablehnende Kommentare von Agenturen anhören. Sie sei zu dick und zu klein und damit für eine internationale Karriere nicht geeignet, lauteten etwa die Vorwürfe. Auch ihr Laufstil gefiel nicht jedem.

Doch davon ließ sich die 30-Jährige nicht beirren und zeigte es allen. 2013 wurde sie mit 16 Jahren bei IMG Models unter Vertrag genommen. Im Februar 2014 feierte sie ihre Laufsteg-Premiere bei Desigual auf der New York Fashion Week. Der Hype um Gigi wurde auch dank Victoria's Secret angekurbelt, 2015 lief sie erstmals für das Dessous-Label. Schlag auf Schlag ging es weiter und schnell zählte sie zu den bekanntesten It-Models der Welt.

Sie hatte einen Plan B

Wenn es mit dem Modeln nichts geworden wäre, hätte Gigi Hadid sich auch einen anderen Job vorstellen können, wie sie einmal "Vogue" verraten hat. 2013 begann sie ein Studium der Kriminalpsychologie in New York: "Mich hat Kriminalpsychologie schon immer interessiert." Es sei sehr spannend zu versuchen, "die Gehirne der Leute zu entschlüsseln und herauszufinden, wieso sie Verbrechen begehen". Ganz am Anfang habe sie Ärztin werden wollen. "Dann wollte ich Gerichtsmedizinerin werden. Aber für einen Abschluss als Forensikerin muss man um die acht Jahre studieren", erklärte sie weiter.

Doch da es mit der Modelkarriere plötzlich steil bergauf ging, brach sie das Studium nach zwei Jahren ab. Dennoch sei sie "sehr froh darüber, dass ich damit gewartet habe, das Modeln als Vollzeit-Job zu machen. Ich denke, es ist sehr wichtig, auch von anderen Dingen etwas zu verstehen".

Sie setzt auf ganz unterschiedliche Sportarten

Gigi Hadid ist für ihren athletischen Körper mit trainierten Bauchmuskeln bekannt. Den erreicht sie dank einem vielfältigem Sportprogramm. Bereits als Kind spielte sie Volleyball und ritt jeden Tag. Sie nahm sogar an Springturnieren teil.

Für ihre Modelsjobs hält sie sich heute mit Boxen und Ballett fit. Dabei zählt sie besonders auf die Gegensätzlichkeit: Beim Cardio-Workout Kickboxen verbrennt sie Kalorien und definiert ihre Muskeln. Mit Ballettübungen baut sie Muskeln auf und trainiert ihre Flexibilität.

Prominente Datingliste

Gigi Hadid sorgte neben ihren Modeleinsätzen auch mit ihrem Privatleben, insbesondere den prominenten Datingpartnern, für viele Schlagzeilen. Von 2013 bis 2015 führte sie eine On-Off-Beziehung mit dem australischen Popstar Cody Simpson (28). Danach datete sie einige Monate lang Sänger Joe Jonas (35) und kam schließlich mit One-Direction-Star Zayn Malik (32) zusammen.

Es folgte eine turbulente On-Off-Liebe, die im September 2020 von ihrer Tochter Khai (4) gekrönt wurde. Doch trotz des Kinderglücks hielt die Beziehung nicht: 2021 erfolgte die plötzliche Trennung, die heftige Schlagzeilen produzierte. Gigis Mutter warf dem Sänger vor, ihr gegenüber handgreiflich geworden zu sein.

Danach zog sich das Model erst einmal aus der Öffentlichkeit zurück. Seitdem äußert sie sich kaum noch zu privaten Angelegenheiten. So nahm Gigi Hadid auch nie Stellung zu den Gerüchten, die 2022 aufkamen. Monatelang wurde über eine Liaison mit Leonardo DiCaprio (50) getuschelt, nachdem die beiden häufiger zusammen gesichtet worden waren.

Seit Oktober 2023 gab es dann Spekulationen, Hadid date Schauspieler Bradley Cooper (50). Obwohl Kussbilder auftauchten, hielt sie sich auch dazu äußerst bedeckt - bis zum März 2025. In der US-amerikanischen "Vogue" verriet sie schließlich über die Beziehung: "Bradley hat mich dazu gebracht, wieder mehr ins Theater zu gehen." Sie seien "sehr romantisch und glücklich". Dazu verriet sie auch, wo sie den "Hangover"-Star kennengelernt hat, der mit Model Irina Shayk (39) eine achtjährige Tochter hat: auf einer Kindergeburtstagsparty eines gemeinsamen Freundes.

Berühmte Freundinnen-Clique

Apropos Freunde: Das Supermodel hat eine Super-Clique aus prominenten Frauen, die sich gegenseitig unterstützen. Zu ihren engen Freundinnen zählen neben Kendall Jenner auch Model Karlie Kloss (32) sowie Schauspielerin Selena Gomez (32) und Sängerin Taylor Swift (35). In deren Musikvideo "Bad Blood" hatte sie einen Auftritt. Swift revanchierte sich bei der Comeback-Show von Victoria's Secret im Oktober 2024, indem sie Hadid den entscheidenden Tipp für ihre Laufsteg-Performance gab: Sie brachte ihr die berühmte "Arm hoch"-Pose ihrer "Eras Tour" bei.

Auch Hailey Bieber (28) gehört zu Hadids BFFs. Sie war auch als Support dabei, als das Model einen ganz besonderen Anlass feierte: die Store-Eröffnung ihrer Kaschmirmarke "Guest In Residence" am 7. Dezember 2024 in Los Angeles.