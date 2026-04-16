Es geht in die neue Ballermann-Saison. Der bekannte Megapark lädt Ende April zum großen Opening mit zahlreichen Stars der Szene und einigen Überraschungen.

Auf der wohl liebsten Partymeile der Deutschen fährt der Betrieb wieder hoch. Der Ballermann startet in seine neue Saison. Während das Oberbayern schon an diesem Wochenende unter anderem mit Micaela Schäfer (42) und Schäfer Heinrich (59) aufdreht, geht es im Megapark erst Ende April richtig los. Beim Opening stehen in dem Feiertempel dann aber zahlreiche Stars auf der Bühne - darunter auch welche, die man auf Malle nicht unbedingt erwarten würde.

Die Legende, die Partykönigin und der Rapper Das Megapark-Opening 2026 steigt vom 23. bis 26. April. Auftreten wird mit Mickie Krause (55) auch eine absolute Ballermann-Legende. Wohl niemand - abgesehen von Jürgen Drews (81), dem "König von Mallorca" - wird mit der Partyszene vor Ort schon seit so langer Zeit verbunden wie er. Nicht umsonst wird Krause als legitimier Malle-Thronfolger gesehen, nachdem Drews sich vor einigen Jahren von der Bühne zurückgezogen hat.

Ein weiteres großes Zugpferd für Feierwillige ist natürlich Mia Julia (39). Die Sängerin und "Queen of Party" hat sich in den vergangenen Jahren als einer der größten Namen vor Ort etablieren können und darf auch zum Opening nicht fehlen. Passend zum Saisonstart veröffentlicht sie zusammen Matthias Reim (68) am 24. April das Duett "Keine Freunde bleiben". Zum Opening werden sie leider nicht gemeinsam auftreten, auch wenn Reim kein Unbekannter auf Mallorca ist. Der Sänger habe andere Verpflichtungen, berichtet er der "Bild"-Zeitung und erklärt: "Aber ich hoffe sehr, dass wir im Laufe des Jahres eine Gelegenheit finden, das Lied gemeinsam zu präsentieren." Vielleicht klappt es ja im Sommer am Ballermann...

Eine andere Reim startet dafür auf Malle durch. Marie Reim (25), die Tochter des Sängers und von Schlagerstar Michelle (54), wird beim Opening dabei sein, wie kürzlich schon in einem Trailer zum Start angekündigt wurde.

Eine noch größere Überraschung gab es aber für Fans, die sich den Clip aufmerksam angesehen haben: Denn auch der Name von Haftbefehl (40), der Ende letzten Jahres mit "Babo - Die Haftbefehl-Story", einer Netflix-Doku über ihn, für viel Aufsehen gesorgt hat, ist dort zu lesen. Für den Rapper ist es sein Debüt im Megapark. Unterstützung bekommt er aber aus dem Deutschrap-Lager. Auch Maxwell (33) und Capital Bra (31) sollen auftreten.

Weitere Stars bei Megapark-Opening 2026

Zahlreiche weitere Acts wurden für die Eröffnungsfeier angekündigt, darunter auch große Namen, die man nicht nur vom Ballermann kennt. Mit dabei sind etwa "DSDS"-Gewinner Pietro Lombardi, Isi Glück, Die Atzen, Oli.P, Anna-Maria Zimmermann, Lucas Cordalis und Annemarie Eilfeld. Für Stimmung sorgen außerdem unter anderem Rumbombe, HBz, Marc Eggers, Lorenz Büffel, Almklausi und Mika One.