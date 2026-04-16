Es geht in die neue Ballermann-Saison. Der bekannte Megapark lädt Ende April zum großen Opening mit zahlreichen Stars der Szene und einigen Überraschungen.
Auf der wohl liebsten Partymeile der Deutschen fährt der Betrieb wieder hoch. Der Ballermann startet in seine neue Saison. Während das Oberbayern schon an diesem Wochenende unter anderem mit Micaela Schäfer (42) und Schäfer Heinrich (59) aufdreht, geht es im Megapark erst Ende April richtig los. Beim Opening stehen in dem Feiertempel dann aber zahlreiche Stars auf der Bühne - darunter auch welche, die man auf Malle nicht unbedingt erwarten würde.