Von Gwyneth Paltrow bis Mark Ruffalo: Grün steht dir: Marvel-Stars feiern Comeback von Robert Downey Jr.

Mark Ruffalo freut sich, Gwyneth Paltrow ist irritiert und David Harbour ist entsetzt: So reagieren die MCU-Stars auf die Rückkehr von Robert Downey Jr. ins Marvel-Universum. Er verkörpert in den nächsten "Avengers"-Filmen Doctor Doom.

Es war die Marvel-Sensation auf der Comic-Con in San Diego: Robert Downey Jr. (59) kehrt zu den "Avengers" zurück. Zwar nicht als Iron Man, dafür als Victor von Doom alias Doctor Doom. In den nächsten beiden "Avengers"-Filmen wird er den Superschurken verkörpern. Nicht nur die Fans sind restlos begeistert. Auch seine einstigen "Avengers"-Co-Stars melden sich zu Wort.

Grün steht Robert Downey Jr. laut Mark Ruffalo und den Russo-Brüdern

"Grün steht dir", kommentiert Mark Ruffalo (56) einen Beitrag von Robert Downey Jr. auf Instagram. Dort hatte der Oscarpreisträger ein Bild gepostet, auf dem er mit der Maske von Doctor Doom zu sehen ist. Downey teilte außerdem ein Video über die Enthüllung seiner MCU-Rückkehr. In einem grünen Umhang und mit Maske hatte er die Bühne betreten. Und sich dann unter dem Jubel des Publikums buchstäblich als Doom-Darsteller entlarvt. Mark Ruffalo hatte in den "Avengers"-Filmen neben Robert Downey Jr. den grünen Wüterich Hulk verkörpert.

Auch die Russo-Brüder kommentierten das Outfit. "Wir haben immer gesagt, dass Grün deine Farbe ist", erklärte das Regie-Duo. Anthony Russo (54) und Joseph Russo (53) werden die nächsten beiden "Avengers"-Filme inszenieren, auch das wurde bei der Comic-Con bekannt gegeben. Die Brüder arbeiten mit Robert Downey Jr. bereits bei "Avengers: Infinity War" (2018) und "Avengers: Endgame" (2019) zusammen.

Gwyneth Paltrow ist irritiert, David Harbour entsetzt

Gwyneth Paltrow (51) weiß wohl noch nicht so ganz, was sie von Downeys Enthüllung denken soll. "Ich verstehe das nicht, bist du jetzt ein Bösewicht?", schrieb die Darstellerin von Pepper Potts, der Assistentin und Geliebten von Iron Man.

Für David Harbour (49) ist die Rückkehr von Robert Downey Jr. keine gute Nachricht. Der "Stranger Things"-Star ist erst 2021 mit seiner Rolle als Red Guardian in "Black Widow" ins Marvel-Universum eingestiegen. Nun muss er sich mit dem "besten Schauspieler der Welt" herumärgern, wie ihn Harbour in Anspielung auf ein Zitat der Russo-Brüder bezeichnet. "Niemand will mit so einem Typ spielen", scherzte Harbour im Gespräch mit "Variety".

Robert Downey Jr. soll sein Debüt als Doctor Doom in "Avengers: Doomsday" feiern. Der Kinostart ist für den 1. Mai 2026 vorgesehen. Ein Jahr später soll "Avengers: Secret Wars" folgen.

Robert Downey Jr. schlüpfte zum ersten Mal im Jahr 2008 in seine Paraderolle als Iron Man und begründete dadurch das MCU als Tony Stark mit. Insgesamt war er in zehn Marvel-Filmen zu sehen, ehe er 2019 in "Avengers: Endgame" den viel betrauerten Filmtod starb. 2024 erhielt Robert Downey Jr. aufgrund seiner Rolle in "Oppenheimer" einen Oscar als bester Nebendarsteller.