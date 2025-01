Von GTA 6 bis Civilization 7: Die Games-Vorschau für 2025

Das Warten auf "Grand Theft Auto VI" soll 2025 endlich ein Ende finden. Doch Gamer und Gamerinnen können sich dieses Jahr auch auf die Monsterjagd in "Monster Hunter Wilds" und sich mit zwei Spielen in den Urlaub nach Japan begeben. Diese Games könnten die Highlights 2025 werden.

Für viele Gamerinnen und Gamer könnte 2025 das Jahr werden, auf das sie seit mehr als einem Jahrzehnt warten. Der Grund dafür ist die geplante Veröffentlichung von "Grand Theft Auto VI". Abseits des Mega-Blockbusters aus dem Hause Rockstar Games erscheinen 2025 auch viele andere Games, auf die sich Fans von Meuchelmördern, Samurais und Monsterjägern freuen dürfen.

"Grand Theft Auto VI"

Seit fast zwölf Jahren warten Gamerinnen und Gamer auf "Grand Theft Auto VI". Dementsprechend sind die Erwartungen hoch, wenn die kriminelle Lucia und ihr Partner den auf Florida basierenden Staat Leonida unsicher machen. Das bisher gezeigte Material gab Fans einen Einblick in das, was sie erwarten wird: rasante Action, eine lebendige Spielwelt und viele abgedrehte Charaktere. Das Gangster-Abenteuer soll 2025 für die PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, aber ein genaues Datum ist noch nicht bekannt. Während einer Investorenkonferenz bestätigte das Unternehmen Take Two, dass "GTA 6" im Herbst erscheinen soll. Der gut informierte Brancheninsider Jason Schreier geht jedoch davon aus, dass die Veröffentlichung auf 2026 verschoben werden könnte.

"Assassin's Creed Shadows"

Für Meuchelmörder geht es am 20. März nach Japan, wenn "Assassin's Creed Shadows" für den PC, die PS5 und Xbox Series X/S erscheint. Das Besondere am neuesten Abenteuer aus dem Hause Ubisoft ist die Auswahl zwischen zwei spielbaren Charakteren: einem Samurai und einem Ninja. Je nachdem, ob Spielende lieber schleichen und klettern oder sich im Schwertkampf beweisen wollen, soll sich die Spielerfahrung stark unterscheiden.

"Monster Hunter Wilds"

Am 28. Februar ruft "Monster Hunter Wilds" zur Jagd auf dem PC, der PS5 und Xbox Series X/S auf. Veteranen und Neulinge dürfen sich auf brachial inszenierte Kämpfe gegen übergroße Monster mit noch größeren Waffen freuen. Bis zu vier Spieler und Spielerinnen können sich zusammen auf eine Jagd begeben.

"Split Fiction"

"Split Fiction" kommt vom selben Entwickler wie "It Takes Two" und kann nur zu zweit gespielt werden. Spielende übernehmen ab dem 6. März auf dem PC, der PS5 und Xbox Series X/S die Rolle von zwei Autorinnen, die aus ihren eigenen Geschichten entkommen müssen. Die Levels wechseln zwischen einem Sci-Fi- und Fantasy-Setting und bieten kreative Ideen, wie auf Drachen reiten oder als Schweine durch die Luft springen. Wer eine Kopie des Spiels kauft, erhält eine zweite gratis dazu, um das Game mit einer weiteren Person online spielen zu können.

"Civilization VII"

Strategie-Fans können sich den 11. Februar im Kalender markieren, wenn "Civilization VII" für den PC, die PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X/S erscheint. Die größte Neuerung ist die Einführung von Zeitaltern. Spieler formen ihre Zivilisationen in einer Kampagne durch die Antike, die Erkundung und die Moderne.

"Pokémon-Legenden: Z-A"

"Pokémon-Legenden: Z-A" führt Fans in die Kalos-Region aus "Pokémon X und Y" zurück. Die Taschenmonsterjagd basiert "Pokémon-Legenden: Arceus" und findet ausschließlich in Illumina City statt. Es soll 2025 für die Switch erscheinen. Ob der Titel für den Nachfolger der Switch erscheinen wird, ist nicht bekannt.

"Borderlands 4"

Mit "Borderlands 4" geht die verrückte Rollenspiel-Shooter-Reihe 2025 auf dem PC, der PS5 und Xbox Series X/S in die nächste Runde. Der serientypische Humor und die schier endlose Anzahl an Waffen sind wieder mit dabei. Neben einem Krieg zwischen Aliens und Robotern soll Teil vier die Geschichte der einzelnen Kammer-Jäger und -Jägerinnen in den Fokus rücken.

"Ghost of Yōtei"

"Ghost of Tsushima" war einer von Sonys größten Titeln der letzten Jahre. Mit "Ghost of Yōtei" erscheint 2025 der Nachfolger für die PS5. Dieser spielt mehr als 300 Jahre nach Teil eins und versetzt Fans in die Rolle der Kriegerin Atsu. Als Schauplatz dient Hokkaidō und der namensgebende Berg Yōtei im Norden Japans. Spielende erwarten malerische Landschaften mit beeindruckenden Natureffekten und intensive Kämpfe mit Katanas, Schusswaffen und mehr.