Von Großbottwar nach Miami: Friseurin stylt Models bei der Fashion Show

Die in Marbach lebende Natalia blickt hochzufrieden in ihr Spiegelbild. Das lange, passend zum Grundton gesträhnte Haar rahmt ihr Gesicht gut ein. „Ich bin heute zum ersten Mal hier bei Tribell Beauty und sehr zufrieden. Ich war auf der Suche nach jemandem, dem ich vertrauen kann und bin richtig gelandet“, sagt die neue Kundin des Großbottwarer Schönheitssalons, die – nach eigener Aussage – „jetzt glücklich nach Hause geht“.

Dass das Glück ihrer Kunden im Fokus von Nihal Akbayrak (45) steht, ist das klare Anliegen der ehrgeizigen Chefin, die inzwischen gemeinsam mit zwei ihrer Schwestern den Laden schmeißt und somit „alles unter einem Dach“ anbietet. Schwester Meli (52) kümmert sich als Expertin für kosmetische Fußpflege um die Kundinnen, Sebi (47) leitet den Bereich Kosmetik, Permanent Make-up sowie dauerhafte Haarentfernung.

Die Schwestern Sebi (links), Nihal (Zweite von links) und Meli (rechts) sowie die Angestellte Marina arbeiten gemeinsam im seit zehn Jahren bestehenden Salon. Foto: Werner Kuhnle

Doch mit alldem will sich Nihal Akbayrak nicht allein zufrieden geben. „Sie verfolgt stets große Ziele und hat immer neue Ideen“, beschreibt Meli das Profil ihrer Schwester Nihal: „Sie ist eine Kämpferin.“ Dieser Charakterzug fiel offenbar auch anderen auf, die in der Branche die Nase vorne haben. So ist auch eine Frankfurter Top-Stylistin bei Instagram auf Nihal Akbayrak aufmerksam geworden – und hat sie für die Fashion Show Anfang Juni in Miami angefragt.

45-Jährige kann ihr Glück kaum fassen

Zuerst konnte Nihal, die in ihrer Vita auch eine dreijährige Phase aufweist, in der sie mobil in Deutschland unterwegs war, um speziell Bräute und Frauen für besondere Anlässe zu stylen, ihr Glück gar nicht fassen. Schon Jahre zuvor habe sie genau davon geträumt und öfter mal ins Blaue hinein gesagt: „Ich mache mal bei der Fashion Week in Berlin oder New York mit. Mein Mut rutschte allerdings erst mal in den Keller, als die Anfrage kam“, erzählt die kühne Friseurmeisterin und Expertin für Haarstyling und Make-up unbekümmert weiter. „Allerdings musste ich noch am selben Tag antworten. Und da habe ich mich plötzlich daran erinnert, dass mein Esta-Visum für die USA noch bis Ende Juni gültig ist. Wenn das kein gutes Omen ist? Und normalerweise muss man erst mal in ein sogenanntes Boot Camp und sich dafür trainieren lassen.“

Also sagte die Großbottwarerin mutig zu und freut sich nun auf die Tage in Miami, wo sie ihr Können aktiv in „einer so aufregenden Umgebung“ an Laufsteg-Models unter Beweis stellen kann. „Denn die Designer vor Ort haben klare Vorstellungen und Angaben, wie das Model später aussehen soll. Da ist nicht viel Zeit zum Überlegen“, weiß Nihal, die, noch ohne von ihrer Berufung zu wissen, kurz zuvor ein Seminar zum Thema Hochsteckfrisuren und 3-D-Wellen besucht hat. „Damit kann man tolle Effekte erzielen“, betont Nihal Akbayrak, die auch ihre Angestellte Marina dazu mitgenommen hat. „Ich gebe gerne Geld für Schulungen aus. Mir ist wichtig, dass wir hier stets auf dem neuesten Stand sind.“

Inspirationen für eigenen Salon

Für diese Absicht dürfte der Aufenthalt in Miami freilich auch nützlich sein. Für Nihal liegt die Faszination dieser Herausforderung ganz klar auch in der Inspiration vor Ort. „Die hilft mir, kreative Trends und außergewöhnliche Looks mitzunehmen, um schließlich meine Kundinnen glücklich zu machen“.

Dass die Mutter von zwei Töchtern ausgerechnet jetzt die Chance erhält, bei der Fashion Show teilzunehmen, kommt übrigens zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt: Im September feiert sie das zehnjährige Bestehen ihres Beauty-Laden in der Großbottwarer Bahnhofstraße. Den Erfolg dafür rechnet sie dankbar auch ihrer Mutter an. „Sie hat mir mit dem liebevollen Hüten meiner Töchter oft den Rücken dafür freigehalten.“