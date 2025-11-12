Von glamouröser Geburtstagsparty: Kim Kardashian und Kris Jenner löschen Fotos mit Harry und Meghan

Prinz Harry und Herzogin Meghan feierten am Wochenende mit der Crème de la Crème Hollywoods den 70. Geburtstag von Kris Jenner. Doch kurz darauf verschwinden die gemeinsamen Fotos plötzlich von den Social-Media-Seiten von Jenner und ihrer Tochter Kim Kardashian - warum?
Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) gehörten zu den vielen prominenten Gästen bei Kris Jenners glamouröser James-Bond-Party zum 70. Geburtstag, die am Samstag in Jeff Bezos' Villa in Beverly Hills stattfand. Doch in den sozialen Medien ist davon nichts (mehr) zu sehen: Sowohl Jenner als auch ihre Tochter Kim Kardashian (45) haben laut US-Medienberichten zuvor gepostete Fotos mit den Sussexes wieder gelöscht.