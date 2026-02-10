Nachdem sie sich in den letzten Jahren auf Serien wie "Wednesday" konzentriert hatte, hat sich Catherine Zeta-Jones jetzt eine spektakuläre Kinorolle gesichert. Sie spielt in dem Thriller "Cupid" eine Paartherapeutin mit fragwürdigen Methoden. Regie führt mit Tate Taylor ein Spezialist des Genres.

Catherine Zeta-Jones (56) hat sich eine vielversprechende Rolle in einem Psychothriller geangelt. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, spielt sie in "Cupid" eine unkonventionelle Eheberaterin. Laut dem Branchenmagazin sucht in dem Film ein Paar Hilfe bei der Therapeutin. Sie verbringen ein Wochenende in deren Haus. "Was als hoffnungsvolle Maßnahme beginnt, nimmt eine düstere Wendung, als ihre Techniken immer grausamer und gefährlicher werden", heißt es in dem Bericht.

Regie bei "Cupid" führt Tate Taylor (56). Der Filmemacher hat sich mit "Girl on the Train" (2016) mit Emily Blunt (42) oder "Ma - Sie sieht alles" (2019) als Experte für Psychothriller erwiesen.

"Sie werden vielleicht nie wieder eine Eheberatung in Anspruch nehmen wollen", sagt Tate Taylor über sein neues Werk. Und: "Oder vielleicht doch, vorausgesetzt, Sie kommen damit klar". "Ich freue mich sehr darauf, diese Reise mit Catherine zu unternehmen", erklärt Tate Taylor zudem über Zeta-Jones. "Es gibt keine bessere Künstlerin, um diesen einzigartigen Thriller zum Leben zu erwecken."

Catherine Zeta-Jones: Zurück im Kino nach zehn Jahren Pause

In den letzten Jahren hatte sich Catherine Zeta-Jones verstärkt auf den TV-Bildschirm konzentriert. Ihr bisher letzter Kinofilm war die britische Komödie "Dad's Army" aus dem Jahr 2016. Seitdem spielte sie in Serien wie "Feud", "National Treasure: Edge of History" oder als Morticia Addams in "Wednesday".

Nach zehn Jahren Pause wagt sich Catherine Zeta-Jones also wieder auf die große Leinwand. "Cupid" ist dabei nicht der einzige Film im Rahmen ihres Comebacks. Die Komödie "The Gallerist" feierte im Januar dieses Jahres ihre Premiere beim Sundance Film Festival. Darin spielt die Waliserin, die seit 25 Jahren mit Michael Douglas (81) verheiratet ist, an der Seite von Natalie Portman und ihrer "Wednesday"-Kollegin Jenna Ortega.