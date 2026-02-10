Nachdem sie sich in den letzten Jahren auf Serien wie "Wednesday" konzentriert hatte, hat sich Catherine Zeta-Jones jetzt eine spektakuläre Kinorolle gesichert. Sie spielt in dem Thriller "Cupid" eine Paartherapeutin mit fragwürdigen Methoden. Regie führt mit Tate Taylor ein Spezialist des Genres.
Catherine Zeta-Jones (56) hat sich eine vielversprechende Rolle in einem Psychothriller geangelt. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, spielt sie in "Cupid" eine unkonventionelle Eheberaterin. Laut dem Branchenmagazin sucht in dem Film ein Paar Hilfe bei der Therapeutin. Sie verbringen ein Wochenende in deren Haus. "Was als hoffnungsvolle Maßnahme beginnt, nimmt eine düstere Wendung, als ihre Techniken immer grausamer und gefährlicher werden", heißt es in dem Bericht.