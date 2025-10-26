Von Gerlingen bis Leonberg: Das sind die schönsten Bilder vom Wochenende
13
Einkaufs- und Kulturnacht in Gerlingen: Die Stadtbücherei öffnete am Freitag zum Art-Walk ihre Türen – und Fenster. Foto: Simon Granville

Gerlingen feiert die lange Einkaufs- und Kunstnacht in der City, Korntal-Münchingen sein 50-jähriges Bestehen. Beim Familienkonzert in Leonberg sind die Notendiebe los.

Da bekommt das Wort Schaufensterbummel eine ganz neue Bedeutung: Bei der langen Einkaufs- und Kulturnacht in Gerlingen am Freitagabend hatten nicht nur die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet. In den Schaufenstern gab es auch Kunstwerke lokaler Künstler zu sehen. In der Stadtbücherei gab es einen Art-Walk und auf dem Platz vor dem Rathaus ging es bei einer Feuershow heiß her.

 

„Hilfe! Wer hat die Notenschlüssel geklaut?“ Dieser Hilferuf schallt über die Bühne der Stadthalle Leonberg. Beim Familienkonzert des Sinfonieorchesters Leonberg sind die Notendiebe los.

Mit tatkräftiger Unterstützung des lokalen „Polizeinachwuchses“ knacken Dirigent Alexander G. Adiarte und seine Musiker, verkleidet als berühmte Detektive wie Inspektor Clouseau oder Bösewichte wie die Panzerknacker, die Fall.

Vor 50 Jahren gingen Korntal und Münchingen zusammen und formten eine Stadt – den Festakt zum Jubiläumsjahr gab es am Samstag in der Stadthalle. Unter den Festrednern befand sich auch der frühere Ministerpräsident Günther Oettinger. Bilder dazu gibt es in der Bildergalerie.

 