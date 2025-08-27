Ab dem 27. August versammelt sich am Lido wieder das Who's Who der internationalen Filmbranche. Diese Stars werden bei der 82. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig erwartet.
Vor den Filmfestspielen von Venedig geht es Jahr für Jahr nicht nur um die Frage, wer am Ende den Goldenen Löwen erhält, sondern auch darum, welche Stars am Lido erwartet werden. Ein Blick auf die 21 Filme, die 2025 im Wettbewerb vertreten sind, lässt ein absolutes Star-Ensemble vermuten, das ab dem 27. August und bis zum 6. September in Venedig verweilen wird. Von den zahlreichen Promis außer Konkurrenz ganz zu schweigen.