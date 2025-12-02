Bei der Romy-Verleihung stand Hans Sigl mit Thomas Gottschalk auf der Bühne. Nachdem dieser seine Krebserkrankung öffentlich machte, wurde der "Bergdoktor"-Star für sein Verhalten kritisiert - zu Unrecht, wie er nun auf Instagram klarstellt.
Es war ein Moment, der für Aufsehen sorgte: Bei der Romy-Verleihung am 28. November in Kitzbühel erhielt Thomas Gottschalk (75) die Diamant-Romy für sein Lebenswerk. Bei der anschließenden Dankesrede wirkte er zeitweise orientierungslos, zählte laut den herunterlaufenden Timer mit und fragte ungeduldig nach seiner Trophäe. Schließlich schritt Moderator Hans Sigl (56) ein.