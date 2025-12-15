Von Gal Gadot bis Ashton Kutcher: So emotional reagieren die Stars auf den Terroranschlag in Sydney

Nach dem antisemitischen Terroranschlag in Sydney melden sich zahlreiche Stars zu Wort. Mit emotionalen Botschaften trauern sie um die Opfer, verurteilen Hass und rufen zu mehr Menschlichkeit und Zusammenhalt auf.
Nach dem antisemitischen Anschlag auf eine jüdische Feier in Sydney zeigen sich zahlreiche Hollywoodstars tief erschüttert. Am Sonntag (14. Dezember) hatten zwei bewaffnete Männer eine Chanukka-Feier am Bondi Beach angegriffen. Mindestens 15 Menschen wurden getötet und mindestens 40 weitere verletzt.