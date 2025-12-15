Von Gal Gadot bis Ashton Kutcher: So emotional reagieren die Stars auf den Terroranschlag in Sydney

Nach dem antisemitischen Terroranschlag in Sydney melden sich zahlreiche Stars zu Wort. Mit emotionalen Botschaften trauern sie um die Opfer, verurteilen Hass und rufen zu mehr Menschlichkeit und Zusammenhalt auf.

Nach dem antisemitischen Anschlag auf eine jüdische Feier in Sydney zeigen sich zahlreiche Hollywoodstars tief erschüttert. Am Sonntag (14. Dezember) hatten zwei bewaffnete Männer eine Chanukka-Feier am Bondi Beach angegriffen. Mindestens 15 Menschen wurden getötet und mindestens 40 weitere verletzt.

Gal Gadot trauert um "unschuldige Seelen" "Mein Herz ist gebrochen", schrieb Gal Gadot (40) auf Instagram. Die israelische Schauspielerin betrauert den Tod von "unschuldigen Seelen", darunter ein Holocaust-Überlebender, ein Rabbi und ein Kind. Sie seien "sinnlos ermordet" worden, am ersten Tag des jüdischen Lichterfests. "Die Dunkelheit schlug bewusst in einem heiligen Moment der Gemeinschaft und Hoffnung zu", erklärte die "Wonder Woman"-Darstellerin.

"Es ist leicht, sich besiegt zu fühlen", so Gal Gadot weiter. "Aber lasst uns klarstellen: Unsere Stärke liegt nicht in der Verzweiflung, sondern in dem Licht, das wir entschlossen in dieser schrecklichen Leere schaffen wollen."

"Wir sollten die Opfer nicht mit Schweigen ehren, sondern indem wir eine Welt einfordern, in der jedes Leben sicher ist und Empathie sowie Einheit über allem stehen", mahnte sie. Ihre Botschaft an die Follower: "Schickt Licht in die Dunkelheit." Und weiter: "Lasst uns dafür sorgen, dass die Liebe die lauteste Stimme ist."

Sie werde ihre Chanukka-Kerze zum Gedenken an die Opfer und für eine Welt voller Licht anzünden, schrieb Gadot abschließend. Ihre Botschaft beendete sie mit den Worten: "Nur Licht."

Ashton Kutcher hofft auf "verborgenes Wunder"

"Antisemitische Rhetorik ist nicht abstrakt - sie hat ihren Preis, und meine Brüder und Schwestern zahlen ihn weiterhin", schrieb Ashton Kutcher (47) auf X. Der Schauspieler äußerte zugleich die Hoffnung auf ein "verborgenes Wunder" nach "dieser Katastrophe". Ein Wunder, "das unsere Augen noch nicht zu sehen vermögen".

Ashton Kutcher ist in einer katholischen Familie aufgewachsen. Seine Frau Mila Kunis (42) ist aber praktizierende Jüdin, mit ihren gemeinsamen Kindern feiern sie sowohl jüdische Feiertage wie Chanukka als auch Weihnachten.

"Das sind wir nicht": Australische Komikerin Rebel Wilson ist entsetzt

Rebel Wilson (45) bezeichnete den Angriff als das "unaustralischste", was habe passieren können. "Wir sollten in Australien keine Waffengewalt haben, wir sollten keinen Antisemitismus haben - das sind wir nicht", schrieb die australische Komikerin in einer Instagram-Story. Ihre Gedanken seien bei allen, die von dieser "verheerenden Gewalt" betroffen sind.

Auch US-Schauspielerin Mandy Moore (41) zeigte sich erschüttert und verwies darauf, dass Australien zu den Ländern mit den strengsten Waffengesetzen zählt. "Absolut niederschmetternd", schrieb sie in einer Instagram-Story. "Mein Herz ist bei all meinen jüdischen Freunden auf der ganzen Welt", fügte sie hinzu.