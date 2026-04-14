"An guten Tagen", "Kreise" oder "Alles brennt": Johannes Oerding hat in seiner Karriere schon zahlreiche Hits geliefert. Aber neben der Musik begeistern ihn noch viele andere Dinge - wie etwa Fußball und Hüte.
Johannes Oerding (44) führt bereits zum sechsten Mal durch "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" (13. Staffel ab 14. April, 20:15 Uhr, VOX). Der Wahlhamburger übernahm die Moderation der beliebten Musikshow ab der achten Staffel im Jahr 2021 von Michael Patrick Kelly (48). Zwei Jahre zuvor war er selbst als Teilnehmer dabei. Der Sänger und Songwriter entdeckte bereits früh die Musik - hat aber auch noch andere Interessen.