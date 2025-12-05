Von Ross als Gürteltier bis zu "Express-Christmas" bei den Dunphys: Kultserien wie "Friends", "Seinfeld" und "Modern Family" haben unvergessliche Weihnachtsfolgen hervorgebracht. Wir zeigen euch die Highlights, die richtig Lust auf die Feiertage machen und für jede Menge Lacher sorgen.

Weihnachten und Fernsehen gehören einfach zusammen. Manche Serien-Folgen haben sich im Laufe der Jahre sogar zu echten Festtagsklassikern entwickelt. Ob chaotisch, herzerwärmend oder einfach nur absurd: Diese Episoden bringen uns zum Lachen, rühren zu Tränen und sorgen für die perfekte Weihnachtsstimmung auf dem Sofa.

Wir haben die Highlights aus verschiedenen Serien zusammengestellt, die garantiert für festliche Unterhaltung sorgen.

"Friends" und "Seinfeld" prägten die 1990er

Als Klassiker unter den Weihnachtsfolgen gilt die "Friends"-Episode "Das Weihnachtsgürteltier" (Staffel 7, Folge 10). Ross versucht verzweifelt, seinem Sohn Ben Hanukkah zu erklären, was in einer der legendärsten Kostüm-Pleiten der TV-Geschichte endet. Er verkleidet sich als Gürteltier, weil alle weihnachtlicheren Kostüme ausverkauft sind. Chandler und Joey sind als Weihnachtsmann und Superman dabei und bringen Schwung und Lacher in die Folge.

Neben "Friends" war "Seinfeld" eine der erfolgreichsten Sitcoms der 1990er. Einen guten Einstieg bietet "Der rote Fleck" (Staffel 3, Folge 12). Ein Kaschmirpullover mit Makel, natürlich von George im Angebot erstanden, setzt in dieser Episode eine Kettenreaktion an Aufregern in Gang. "Der rote Fleck" ist "Seinfeld"-Humor in Reinform: gut beobachtet, lustig und zeitlos. Wer noch tiefer in Seinfelds' Weihnachtschaos eintauchen möchte, sollte außerdem die Folge "Der Streik" mit dem legendären "Festivus" nicht verpassen.

So liefern "Modern Family", "The Office" und "New Girl" Weihnachtsstimmung

In der "Modern Family"-Folge "Schneller die Glocken nie klingen" (Staffel 3, Episode 10) droht Weihnachten im Familienkreis auszufallen, weil jeder schon verplant zu sein scheint. Die Lösung: Das Fest wird kurzerhand vorverlegt. Was folgt ist hektischer Geschenkestress, herzerwärmende Momente und eine der temporeichsten Episoden der gesamten Serie.

In der Folge "Weihnachtsfeier" (Staffel 2, Folge 10) der amerikanischen Kult-Serie "The Office" schießt der Chef Michael Scott beim Wichteln in der Belegschaft übers Ziel hinaus, als er einen iPod verschenkt. Die Folge besticht nicht nur durch ihre Comedy-Momente, sondern auch durch die wachsende romantische Stimmung, die zwischen Jim und Pam entsteht.

In der "New Girl"-Folge "Es werde Licht" (Staffel 1, Episode 9) wird Weihnachten zum Gefühlswirrwarr: Während Schmidt auf einer Firmenparty den wohl überzeugendsten "Sexy Santa" gibt, ringt Jess mit einer Erkenntnis. Die Folge ist voller Humor und emotionale Momente kommen ebenfalls nicht zu kurz. Genau das macht die weihnachtliche Magie der Folge aus.