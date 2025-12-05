Von Ross als Gürteltier bis zu "Express-Christmas" bei den Dunphys: Kultserien wie "Friends", "Seinfeld" und "Modern Family" haben unvergessliche Weihnachtsfolgen hervorgebracht. Wir zeigen euch die Highlights, die richtig Lust auf die Feiertage machen und für jede Menge Lacher sorgen.
Weihnachten und Fernsehen gehören einfach zusammen. Manche Serien-Folgen haben sich im Laufe der Jahre sogar zu echten Festtagsklassikern entwickelt. Ob chaotisch, herzerwärmend oder einfach nur absurd: Diese Episoden bringen uns zum Lachen, rühren zu Tränen und sorgen für die perfekte Weihnachtsstimmung auf dem Sofa.