Von Freiburg in die schottische Provinz: Auswanderer-Familie: „Im Sommer arbeiten wir oft 60 Stunden pro Woche“

Von Freiburg in die schottische Provinz

10 Robert und Constanze Keller mit ihren Töchtern Eleanor (links) und Emilia. Foto: privat/privat

Familie Keller hat vor vier Jahren den großen Schritt gewagt und ist von Freiburg in ein kleines schottisches Dorf gezogen. Dort betreibt das Paar nun ein Feriendorf. Ein Besuch in Taynuilt.











Link kopiert



Zuerst ist da die Stille. Betritt man das Grundstück der Kellers, auf dem neben ihrem eigenen Wohnhaus sieben Ferienhäuser stehen, ist es auffallend ruhig. Verkehr gibt es hier, am Rande des 600-Seelen-Dorfs Taynuilt nahe der schottischen Highlands, kaum. Auf der Wiese des benachbarten Grundstücks grasen Kühe, ein Bach fließt hinter dem Wohnhaus entlang. „Wer aus der Großstadt zu uns kommt, muss sich oft erst einmal an die Stille gewöhnen“, sagt Robert Keller (39), der im Oktober 2020 mit seiner Frau Constanze aus der Schweiz in das Örtchen Taynuilt gezogen ist.