Mit einem Sonderflug und einer Party über den Wolken verabschiedet sich Condor Anfang November von seiner letzten Boeing 757-300. Für die Fluggesellschaft ist es "das Ende einer Ära".
Die deutsche Fluggesellschaft Condor schmeißt bald eine exklusive Abschiedsparty. Die Airline verabschiedet sich mit einer außergewöhnlichen Feier von ihrer letzten Boeing 757-300 - und beendet so laut Pressemitteilung "nach 35 Jahren die Ära Boeing bei Condor". Denn es ist auch ein Abschied von der gesamten Boeing-Flotte.