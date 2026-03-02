Von Frankfurt nach Stuttgart: Zeitraffervideo entfacht Streit über Kurzstreckenflug

Ein Clip zeigt, wie schnell ein Flug von Frankfurt nach Stuttgart vorübergeht. Nutzer streiten nun darüber, wie sinnvoll so ein 20-Minuten-Flug in Zeiten des Klimawandels ist.

In knapp einer Minute von Frankfurt nach Stuttgart reisen? Ganz so schnell wie im Instagram-Video des Piloten Sebastian geht es dann doch nicht. Aber der 58-sekündige Zeitraffer-Clip, der am Samstag auf der Fotoplattform veröffentlich wurde, zeigt ziemlich deutlich, wie schnell der Kurzstreckenflug auf den knapp 150 Kilometern zwischen Frankfurt am Main und der Landeshauptstadt in Baden-Württemberg vorüberzieht.

In dem Video des Berufspiloten mit dem Nutzernamen „Skywise 747“ ist zu sehen, wie die Passagiermaschine zunächst auf dem Rollfeld in Frankfurt abhebt, sich durch die Wolkendecke schiebt, um kurz darauf über Stuttgart wieder in den Sinkflug zu gehen. Vor dem Landemanöver legt sich das Flugzeug in eine Rechtskurve und segelt über den Neckar hinweg – bevor es auf dem Stuttgarter Flughafen landet und in eine Parkbucht rollt.

Der Zubringerflug ist die schnellstmögliche Verbindung zwischen Frankfurt und Stuttgart. 20 Minuten dauert die Zeit in der Luft. Nochmal so viel muss man für die Warte- und Fahrtzeit auf dem Rollfeld einrechnen. Also insgesamt rund 45 Minuten sitzen die Passagiere im Flugzeug. Für Piloten bleibt da kaum Zeit, zwischen Start und Landung durchzuschnaufen. Der Flug sei „etwas Spaß für uns ohne einen Moment der Entspannung“, kommentiert der Pilot das Video. „Der 20-minütige Flug von Frankfurt nach Stuttgart ist etwas Besonderes.“

Allerdings brauchen andere Verkehrsmittel nicht sonderlich viel länger. Mit dem ICE ist man etwa 1,5 Stunden unterwegs, also gerade mal 45 Minuten länger. Mit dem Auto benötigt man nochmal eine halbe Stunde länger.

„Der Flug ist tatsächlich unglaublich sinnlos“

Daher hinterfragen viele diese Miniflugstrecke. Zwar gibt es Reisende, die gerne so schnell wie möglich von Stuttgart nach Frankfurt kommen, um von dort aus Urlaubsziele auf der ganzen Welt anzusteuern. Ein Nutzer schreibt etwa: „Ich als Stuttgarter präferiere tatsächlich diesen Zubringerflug.“ Die Bahn sei einfach viel zu unzuverlässig. „Vor dem Urlaub will man sich diesen Stress nicht antun.“ Doch bei anderen stößt der Kurzstreckenflug auf harsche Kritik.

Vom Frankfurter Flughafen zum Stuttgarter Flughafen in nur 20 Minuten. Foto: Flughafen Stuttgart/www.maks-richter.com

„Der Flug ist tatsächlich unglaublich sinnlos“, schreibt ein Nutzer bei Instagram. „Es gibt sehr viele gut funktionierende Verbindungen zwischen den Städten.“ Jemand fragt auch: „Wie kann das möglich und tragbar sein in Zeiten des Klimawandels?“ Umweltorganisationen wie Greenpeace fordern schon seit Jahren, dass solche Kurzstreckenflüge wie zwischen Frankfurt und Stuttgart in Europa generell verboten werden. Der Grund: Fliegen ist laut den Umweltschützern zwölfmal so klimaschädlich wie Bahnfahren.