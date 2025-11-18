Die Kessler-Zwillinge prägten Jahrzehnte lang die internationale Showwelt - und standen mit einigen der größten Stars aller Zeiten auf der Bühne.
Die berühmten Zwillinge Alice und Ellen Kessler (1936-2025) sind im Alter von 89 Jahren gemeinsam in Grünwald bei München gestorben. In den vergangenen Jahren war es zwar stiller um sie geworden, doch über Jahrzehnte prägten sie die TV- und Showlandschaft. Die Kessler-Zwillinge standen mit unzähligen deutschsprachigen Stars und internationalen Legenden gemeinsam auf der Bühne.