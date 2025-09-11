Von Fahrgeschäft mitgeschleift: Neue Erkenntnisse zum Arbeitsunfall im Europa-Park

Rettungseinsatz in beliebtem Freizeitpark in Südbaden: Ein Arbeiter wird an einer Achterbahn schwer verletzt. Nun gibt es gute Nachrichten zum Gesundheitszustand des Mannes.
Nach dem schweren Arbeitsunfall im Europa-Park ist der betroffene Arbeiter weiter auf dem Weg der Besserung. Eine Sprecherin des Unternehmens ging von einer schnellen Genesung aus. Der 31-jährige Mitarbeiter des Parks war bei Wartungsarbeiten an der Wasserachterbahn „Poseidon“ verletzt und nach dem Vorfall am Dienstag in Rust (Ortenaukreis) mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, wie die Polizei berichtete.