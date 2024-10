Von Evil Jared verkündet: Musik-News des Jahres: Die Bloodhound Gang kündigt Comeback an

Was die Streithähne Noel (57) und Liam Gallagher (52) von Oasis können, schaffen die Quatschköpfe der Bloodhound Gang doch mit links? Das haben sich offenbar auch die Mitglieder der Band, die sich mit ihren infantil-doppeldeutigen Songs zu weltweitem Erfolg Ende der 90er Jahren rüpelte, auch gedacht. Und so gab Bassist "Evil" Jared Hasselhoff (53) auf seinem offiziellen Instagram-Account nun mal ganz nebenbei "die größte Musik-News des Jahres" bekannt.

"Was könnte es sein?", fragt "Evil" Jared seine Fans in dem Ankündigungsvideo vielsagend und gewohnt provokativ: "Die Oasis-Reunion? Ach was, das sind vielleicht große Nachrichten in Manchester. Ist es die Danny-Masterson-Sympathisantin, die die neue Sängerin von Linkin Park ist? Nah dran! Könnten es Dave Grohls wiederholte und unerklärliche Ehebrüche sein? Möglich!" Alles kleine Fische, denn die Nachricht des Jahres lautet natürlich: "Die Ankündigung, auf die ihr alle ein Jahrzehnt gewartet habt. Und zwar: Die Bloodhound Gang ist zurück, Bitches!"

Lange Wartezeit

In der Tat war es um die 1992 gegründete US-Band aus Pennsylvania extrem still geworden, aufgelöst hatte sie sich offiziell aber nie. Leadsänger und Gründungsmitglied Jimmy Pop (52) trat so gut wie gar nicht mehr in der Öffentlichkeit in Erscheinung, der 1995 zur Band gestoßene "Evil" Jared dafür umso mehr. Der 53-Jährige lebt in Deutschland und wirkte bei diversen ProSieben-Formaten als Gast mit. Auch bei der RTLzwei-Show "Kampf der Realitystars" hatte er 2021 teilgenommen.

Der größte Hit der aktuell fünfköpfigen Band gelang 1999 mit "The Bad Touch", das dazugehörige Album "Hooray for Boobies" landete unter anderem in Deutschland auf Platz eins der Charts. Das bis dato letzte Album "Hard-Off" stammt aus dem Jahr 2015. Welche Form das nun angekündigte Comeback haben wird, gab "Evil" Jared noch nicht preis. Es könne sich also um eine neue Tour oder ein neues Album handeln - oder gar beides.