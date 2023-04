1 Die Polizei konnte den Falschfahrer stoppen, ohne dass es zu einem Unfall kam. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig / Eibner-Pressefoto

Am Montag fuhr ein 74-Jähriger auf der B10 bei Esslingen in die falsche Richtung. Dank mehrerer Zeugenhinweise konnte die Polizei den Mann stoppen, bevor Schlimmeres passierte.









Die Polizei hat am Montagnachmittag auf der B10 einen Falschfahrer gestoppt. Wie eine Sprecherin am Dienstag bekannt gab, hatten Zeugen gegen 15.30 Uhr über den Notruf die Polizei alarmiert, weil ein Audi auf der Fahrbahn nach Stuttgart in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war.

Mehrere Autos mussten dem Falschfahrer ausweichen, um Zusammenstöße zu verhindern. Kurz vor der Anschlussstelle Deizisau konnte eine Streifenwagenbesatzung das Auto stoppen. Der 74-jährige Fahrer wurde daraufhin wegen möglicher gesundheitlicher Beeinträchtigung vom Rettungsdienst untersucht. Sein Wagen wurde abgeschleppt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Den bisherigen Ermittlungen zufolge ist der Mann an der Anschlussstelle Esslingen-Zell falsch herum auf die Bundesstraße aufgefahren.

Zeugen und weitere gefährdete Personen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 399 04 20 an die Polizei zu wenden.