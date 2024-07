Von Ende Juli bis in den August: Wie komme ich nach Paris? Alternativen für die Olympia-Reise

1 Paris empfängt tausende Besucher zu den Olympischen Sommerspielen 2024. Foto: Igor Link/Shutterstock.com

Ende Juli beginnen in Paris die Olympischen Sommerspiele 2024. Alle, die live vor Ort dabei sein möchten, sollten sich langsam die Frage stellen, wie sie anreisen möchten.











In diesem Jahr finden die Olympischen Sommerspiele in Paris statt. Zahlreiche Sportfans aus aller Welt werden in die französische Hauptstadt reisen, um sich die Wettbewerbe, die Eröffnungsfeier am 26. Juli oder auch die Schlusszeremonie am 11. August anzusehen. Von Deutschland aus bietet sich sowohl eine Anreise per Auto als auch per Zug und Flugzeug an. Es lohnt aber ein Vergleich, denn bei Kosten und Reisezeit gibt es teils deutliche Unterschiede. Hier ein Beispiel für eine Reise von Frankfurt am Main nach Paris.