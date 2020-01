1 Jennifer Lopez ist das Gesicht der neuen "Guess"-Kampagne Foto: AdMedia/ImageCollect

Für eine Werbekampagne der Modemarke "Guess" zeigt Jennifer Lopez ihren straffen Körper und präsentiert sich sinnlich und sexy zugleich.

Schon mit dem Stripper-Film "Hustlers" hat Jennifer Lopez (50) kürzlich bewiesen, wie fit sie mit ihren 50 Jahren noch ist. Nun zeigt sie für eine Werbekampagne der Modemarke "Guess" erneut ihren durchtrainierten Körper. Die Sängerin und Schauspielerin veröffentlichte einige Bilder eines Foto-Shootings für die neue "Guess"-Kollektion auf ihrer Instagram-Seite. Dazu machte Lopez ein Wortspiel mit dem Markennamen: "Guess who's back" (zu Deutsch: "Rate, wer zurück ist").

Für die Frühlings-Kampagne von "Guess" ist die zweifache Mutter in verschiedene Outfits geschlüpft. "Die Stimmung beschreibt dieses Mal einen Mix aus einem italienischen Filmstar in den 60er-Jahren, Madonna in den 80ern und Sophia Loren", sagte Lopez in einem Statement, das unter anderem der britischen "Daily Mail" vorliegt. "Die Kleidung harmoniert wirklich gut mit den Settings des Shootings, wodurch die Kampagne zum Leben erweckt wird."

Von sexy im Bikini bis zu elegant im Anzug

Ihre durchtrainierten Beine bringt Lopez auf einem Foto am Strand zur Geltung. Lopez sitzt auf einem Stuhl und trägt einen High-Waist-Bikini mit Leo-Print. Dazu kombiniert sie cremefarbene, funkelnde Stilettos, eine große, eckige Sonnenbrille und viel goldenen Schmuck - unter anderem Kreolen-Ohrringe und breite Armreifen.

Auch in einem weiten, gemusterten Kleid mach Lopez eine gute Figur und zeigt sich mit lockigen Haaren und einem schimmernden Haarband. Sie setzt erneut auf dicke Klunker: große Kreolen und zwei prunkvolle Ringe geben dem Look das gewisse Etwas. Im weißen Hosenanzug und an einen roten Oldtimer gelehnt kann Lopez mit Eleganz überzeugen: Lässig blickt sie im Ton-in-Ton-Outfit zur Seite.

Seit 2018 zählt Jennifer Lopez zu den Gesichtern der Modemarke, die sich gerne den ein oder anderen Star ins Boot holt. So modelten unter anderem schon Claudia Schiffer (49), Paris Hilton (38) und Gigi Hadid (24) für "Guess".