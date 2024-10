Promi Big Brother: Was ist mit Elen Miras?

1 Elena Miras hatte zuletzt im TV-Container sehr zu kämpfen. Foto: Seven.One Entertainment Group GmbH

Elena Miras hat den "Promi Big Brother"-Container verlassen. Der Reality-Star scheidet aus gesundheitlichen Gründen aus der Sendung aus. Sogar ein Notarzt kam zum Einsatz.











Link kopiert



Das Abenteuer "Promi Big Brother" ist für Elena Miras beendet. Der Reality-Star musste den Container am Freitagmorgen aus gesundheitlichen Gründen verlassen, wie Sat.1 am Freitagmorgen mitteilte. Die 32-Jährige ist damit die sechste Teilnehmerin, die nicht mehr dabei ist. In der Folge, die am Donnerstag auf Sat.1 ausgestrahlt wurde, war Daniel Lopes ausgeschieden.