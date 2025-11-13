„Beauty Loft“ heißt der Friseursalon von Yan Pintar in Ditzingens Innenstadt. Der 24-Jährige ist eine illustre Person, aktiv in den Sozialen Medien. Doch es geht ihm um tiefere Werte.
Schneiden, fönen, Dauerwelle? Yan Pintar macht auch das, selbstverständlich. Doch der Friseur, seit wenigen Wochen auch Meister seines Fachs, hat mehr vor. Was für die einen ein Friseursalon ist in der Ditzinger Ortsmitte, gleich neben einem Bäcker, ist für ihn ein Beauty Loft – in dem auch ein Make-up-Artist tätig ist sowie eine Nageldesignerin.