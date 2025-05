Man kennt Janna Ensthaler als taffe Geschäftsfrau in der VOX-Show "Die Höhle der Löwen" - analytisch, entscheidungsfreudig und auf der Suche nach dem nächsten Deal. Doch jetzt überrascht die Unternehmerin mit einer völlig unerwarteten Wende: Sie wird Model.

Die gebürtige Hamburgerin hat einen Vertrag bei MGM Models unterschrieben, einer der weltweit renommiertesten Agenturen, die Luxusmarken wie Louis Vuitton, Chanel oder Dior mit ihren Gesichtern versorgt. Für Ensthaler, die mit 1,77 Metern Modelmaße mitbringt, geht damit ein Lebenstraum in Erfüllung.

Lesen Sie auch

Ihr Mädchentraum wird wahr

"Ich habe früher nie gemodelt. Das ist absolut neu für mich", erzählt Ensthaler der "Bild"-Zeitung. "Ich stand als Kind vor meinem Spiegelbild am Fenster und wollte Popstar werden. Es war immer mein Mädchentraum, so etwas zu machen, sonst hätte ich nie Ja gesagt."

Der Kontakt kam über Instagram zustande: "Ich bin von MGM Models angesprochen worden, ob ich nicht Lust darauf habe. Zuerst haben sie mich bei Instagram gesehen und einfach angeschrieben." Laut Agentur-Chef Marco Sinervo ist "die Nachfrage nach ihr, von namhaften Kunden aus dem In- und Ausland, beeindruckend".

Die dreifache Mutter jongliert nun zwischen ihren Rollen als Investorin, Unternehmerin und Model. Seit 2023 gehört sie zum "Höhle der Löwen"-Team und ist demnach an mehr als 100 Firmen beteiligt. "Ich bin gerade in einer wahnsinnig guten Lebensphase, bin Mami von drei Kindern, bin glücklich verheiratet, habe Spaß an so was", erklärt die TV-Löwin ihre Motivation. "Ich fühle mich mit meinem Aussehen und meinem Körper sehr wohl. Das ist wichtig, wenn man die Entscheidung trifft, sich so zu zeigen."