Von deutschen Flughäfen aus: Neue Direktverbindungen nach Kuusamo und Tallinn

Im kommenden Sommer und nächsten Winter bietet airBaltic neue Flugverbindungen direkt nach Tallinn und Kuusamo mit Abflug an deutschen Flughäfen.

Die meisten Menschen in Deutschland dürften wohl froh sein, dass der Frühling langsam aber sicher immer mehr sein Gesicht zeigt. In Finnland und Lettland plant man aber schon jetzt für den nächsten Winter. So wurden kürzlich - auch von Deutschland aus - neue Direktverbindungen ins finnische Kuusamo für Ende des Jahres und Anfang 2027 angekündigt. Im Sommer geht es mit airBaltic unter anderem in die estnische Hauptstadt Tallinn und auf mehr Flügen in Lettlands Hauptstadt Riga. Das haben unter anderem die lettische Fluggesellschaft und der finnische Flughafenbetreiber Finavia kürzlich mitgeteilt.

Im Sommer nach Tallinn und Riga airBaltic ist laut eigener Angaben gerade erst mit neun neuen Routen in die Sommer-Saison 2026 gestartet. Dazu gehört auch eine Direktverbindung zwischen Tallinn und dem Hamburger Flughafen. Wie der Airport mitteilt, stehen Flüge zweimal pro Woche an, am Mittwoch und am Sonntag. Daneben geht es unter andrem auch von Wien nach Tallinn.

Außerdem wird das Angebot an anderen Flügen teils ausgeweitet. So soll es während des Sommers von München aus zwölf- statt zehnmal in der Woche nach Riga gehen, von Hamburg aus sieben- statt sechsmal und von Berlin aus zehn- statt neunmal.

Im Winter nach Kuusamo

Pünktlich zu Weihnachten geht es dann auch von Deutschland aus direkt nach Kuusamo. Die Region gehört zu den bedeutendsten Wintersportgebieten Finnlands. Zwischen Dezember und März 2027 fliegt airBaltic direkt Berlin und Hamburg sowie London, Manchester und Riga an. Die Flüge sind Teil eines erweiterten Winterprogramms.

"Ruka-Kuusamo ist ein wachsendes Winterreiseziel, das hervorragende Skimöglichkeiten und eine einzigartige nordische Naturlandschaft bietet", wird Mantas Vrubliauskas von airBaltic in einer Mitteilung zitiert. "Zusammen mit unserer bestehenden Strecke nach Kittilä bieten diese neuen Verbindungen unseren Kunden in Finnland, Lettland, Deutschland und dem Vereinigten Königreich noch mehr Möglichkeiten für die Planung ihres Winterurlaubs."

Alleine mit diesen neuen Direktverbindungen im nächsten Winter sollen geschätzt rund 11.840 mehr Besucherinnen und Besucher das Wintersportangebot und weitere Erfahrungen in verschneiter Natur wahrnehmen können. Laut Finavia gibt es bereits Direktverbindungen von Frankfurt, Düsseldorf und Zürich.